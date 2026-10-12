به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نورا صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: مردم باید آثار اجرای طرح‌های عمرانی را در بهبود شرایط زندگی و ارتقای سطح خدمات در روستاها مشاهده کنند.

معاون استاندار سیستان و بلوچستان افزود: اجرای طرح‌های هادی، ساماندهی روستاهای حاشیه شهر و رفع تصرف اراضی باید با نظارت مستمر، مدیریت منسجم و زمان‌بندی مشخص دنبال شود.

فرماندار ویژه چابهار با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های روستایی بیان کرد: با اجرای طرح هادی در ۴۰ روستا تا پایان سال جاری، شاخص اجرای این طرح در شهرستان از ۲۲ درصد فعلی به ۴۲ درصد افزایش خواهد یافت.

وی همچنین از هدف‌گذاری برای افزایش شاخص تهیه طرح هادی در روستاهای بالای ۲۰ خانوار از ۸۹ درصد به ۱۰۰ درصد خبر داد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان سال جاری تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار شهرستان باید دارای نقشه طرح هادی باشند.

نورا در پایان بر ضرورت پیگیری مستمر پروژه‌های اولویت‌دار و آماده‌سازی طرح‌های قابل بهره‌برداری تا پایان سال تأکید کرد و خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در روند اجرای برنامه‌های توسعه روستایی شد.

اجرای طرح‌های هادی روستایی از جمله اقدامات زیرساختی در حوزه ساماندهی بافت روستاها، بهبود معابر و ارتقای شرایط کالبدی سکونتگاه‌های روستایی به شمار می‌رود و تحقق برنامه‌های اعلام‌شده در این حوزه می‌تواند زمینه‌ساز بهبود خدمات‌رسانی به ساکنان روستاهای شهرستان چابهار باشد.