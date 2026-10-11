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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۵

یک مفقودی سیلاب دیشب، سالم پیدا شد

یک مفقودی سیلاب دیشب، سالم پیدا شد

گرگان-مدیرکل مدیریت بحران استان از پیدا شدن سالم یک خانم که در سیلاب دیشب مفقود شده بود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالغفور غراوی اظهار کرد: بارش‌های سیل‌آسای شب گذشته در استان، دو نفر مفقود شده بودند که با تلاش‌های امدادگران یکی از مفقودی‌ها که خانم بود سالم پیدا شد.

وی ادامه داد: امدادگران همچنان برای یافتن مفقودی دیگر همچنان بر تلاش خود ادامه می‌دهند.

وی یادآور شد: بارش شدید باران از روز گذشته موجب بروز خسارات در برخی از روستاهای استان گلستان شده است، مسدود شدن راه ارتباطی ۱۴ روستا، یک فوتی و دو مفقودی در باران شدید شب گذشته گزارش شده است.

این بارش‌ها با شدت و ضعف در برخی مناطق گلستان تا شب ادامه دارد.

کد مطلب 6974818

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