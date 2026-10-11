به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امدادونجات؛ محمدحسین کبادی، با تشریح اقدامات انجام‌شده اظهار کرد: از مجموع افراد بهره‌مند از خدمات امدادی، ۷۸ نفر در استان اردبیل، ۲۳ نفر در گلستان و ۱۰ نفر در مازندران خدمات دریافت کردند.

وی افزود: در استان گلستان، ۱۹ نفر گرفتار در سیلاب با کمک نیروهای عملیاتی از ۶ دستگاه خودرو رهاسازی شدند و سه نفر نیز به اماکن امن انتقال یافتند. در استان اردبیل، ۴۵ نفر اسکان اضطراری داده شدند و ۵۲ نفر اقلام امدادی دریافت کردند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات ادامه داد: عملیات تخلیه آب از ۱۸ منزل مسکونی انجام شد که ۱۲ باب در استان اردبیل، چهار باب در گلستان و دو باب در مازندران قرار داشت.

کبادی همچنین درباره آخرین وضعیت عملیات جست‌وجو در استان گلستان گفت: از مجموع سه مفقودی گزارش‌شده، یک نفر زنده نجات یافته و پیکر یک نفر دیگر در شهرستان مینودشت کشف شده است؛ عملیات جست‌وجو برای یافتن سومین فرد مفقودی همچنان ادامه دارد.

نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر با توجه به تداوم مخاطرات جوی، در استان‌های درگیر در آماده‌باش قرار دارند و اقدامات امدادی و جست‌وجو را دنبال می‌کنند.