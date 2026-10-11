به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد حسن‌زاده عصر یکشنبه با تشریح اقدامات انجام شده برای مقابله با مخاطرات احتمالی پدیده ال‌نینو، اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی‌ها و هشدارهای اداره‌کل هواشناسی استان احتمال فعالیت سامانه بارشی در اواخر مهرماه و آبان‌ماه در بخش‌هایی از کشور از جمله هرمزگان وجود دارد.

آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با بارش‌ها

وی افزود: مجموعه مدیریت بحران استان به عنوان متولی پشتیبانی و هماهنگی بین‌بخشی از دو تا سه ماه گذشته اقدامات لازم را آغاز کرده و با برگزاری منظم جلسات ستاد مدیریت بحران در مرکز استان و شهرستان‌ها هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط را در دستور کار قرار داده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، ادامه داد: جلسات تخصصی با بخش‌های مختلف از جمله رسانه‌ها، حوزه برق، انرژی و ارتباطات برگزار شده و بازدیدهای میدانی از مسیر رودخانه‌ها و نقاط مستعد بروز مخاطرات نیز در حال انجام است.

حسن‌زاده با اشاره به بازدید میدانی از شهرستان رودان، گفت: در این بازدیدها روند اجرای مصوبات جلسات پیشین و میزان آمادگی دستگاه‌ها برای مقابله با مخاطرات احتمالی بررسی می‌شود.

وی بیان کرد: با هماهنگی استاندار هرمزگان و مشارکت دستگاه‌های اجرایی، امدادی، عملیاتی و خدمات‌رسان، همچنین فرمانداران، بخشداران، دهیاران و شهرداران، اقدامات لازم برای مقابله مؤثر و به موقع با این مخاطره در سطح استان دنبال می‌شود.

احتمال بارش‌های سنگین در بازه زمانی کوتاه

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با تأکید بر ضرورت جدی گرفتن هشدارهای هواشناسی، تصریح کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده احتمال دارد بارش‌های پیش‌رو با شدت بسیار بالا و فراتر از حد نرمال در بازه زمانی کوتاه رخ دهد، از این‌رو لازم است شهروندان آمادگی لازم را داشته باشند.

حسن‌زاده از مردم خواست با آغاز بارش‌ها و فعالیت موج‌های احتمالی سامانه بارشی از ترددهای غیرضروری خودداری کنند و به هیچ وجه در حریم و بستر رودخانه‌ها اتراق نکنند.

وی افزود: سطح هشدارهای هواشناسی ممکن است با توجه به شرایط پیش‌رو تغییر کند و به سطوح نارنجی یا قرمز برسد بنابراین شهروندان باید توصیه‌ها و هشدارهای رسمی را با جدیت دنبال کنند.

لایروبی مسیرها و برگزاری مانورهای آمادگی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در حوزه مدیریت روان‌آب‌ها، گفت: لایروبی خورها، کانال‌ها و مسیرهای عبور آب در داخل و خارج از محدوده‌های مسکونی شهرها و روستاها بر اساس تقسیم کار انجام شده در حال پیگیری است.

وی همچنین از برگزاری آموزش‌ها و مانورهای آمادگی برای افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های امدادی، عملیاتی و خدمات‌رسان خبر داد و افزود: هفته گذشته مانوری با مشارکت شهرداری منطقه و ۱۸ دستگاه اجرایی دیگر در محدوده کوی آیت‌الله غفاری بندرعباس و مسجد قدس برگزار شد.

حسن‌زاده، تأکید کرد: برگزاری این مانورها و تمرین‌ها با هدف ارتقای آمادگی نیروها و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول ادامه دارد.

توصیه به بیمه منازل و مقاوم‌سازی سقف‌ها

وی با اشاره به ضرورت مشارکت مردم در کاهش خسارت‌های احتمالی، گفت: تجربه حوادث گذشته نشان داده است که همراهی جوامع محلی نقش مهمی در مدیریت بحران دارد و انتظار می‌رود شهروندان توصیه‌های مدیریت بحران و هواشناسی را جدی بگیرند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، ادامه داد: به خانوارهایی که امکان آن را دارند توصیه می‌شود بیمه منازل خود را در دستور کار قرار دهند. همچنین ساکنان روستاهایی که منازلشان آسیب‌پذیری بیشتری دارد، با توجه به فرصت باقی‌مانده نسبت به عایق‌کاری و ایزوگام پشت‌بام‌ها اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: آموزش‌های متناسب با شرایط مشاغل مختلف از جمله کشاورزی و شیلات نیز با همکاری دستگاه‌های مرتبط تهیه شده و از طریق واحدهای آموزش و اطلاع‌رسانی در اختیار فعالان این حوزه‌ها قرار می‌گیرد.

پیگیری مشکلات آب‌گرفتگی معابر و منازل

حسن‌زاده با اشاره به نگرانی شهروندان درباره آب‌گرفتگی معابر و منازل، گفت: شهروندان می‌توانند مسائل و مشکلات خود را در این زمینه از طریق شهرداری‌ها و نواحی و مناطق مربوطه پیگیری کنند.

وی افزود: جلسات لازم با شهرداری‌ها برگزار و دستور کارهای مرتبط ابلاغ شده است تا اقدامات پیشگیرانه با جدیت دنبال شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، تأکید کرد: در صورتی که شهروندان برای رفع مشکلات خود به مراجع مربوطه مراجعه کنند و پاسخ مناسبی دریافت نکنند، می‌توانند موضوع را از طریق مجموعه مدیریت بحران استان پیگیری کنند.

وی در پایان از مردم خواست اخبار و اطلاعیه‌های مرتبط با مدیریت بحران و شرایط جوی را از مراجع رسمی،از جمله صداوسیما و روابط عمومی استانداری هرمزگان دنبال کنند تا از انتشار و بازنشر اخبار تأیید نشده جلوگیری شود.