امان محمد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فعالیت سامانه بارشی در گلستان که از روز گذشته آغاز شده، با شدت و ضعف در برخی مناطق استان ادامه دارد و بارش‌ها تا امشب تداوم خواهد داشت.

وی افزود: بارندگی‌های شدید اخیر خساراتی به برخی روستاهای استان وارد کرده و با توجه به احتمال افزایش روان‌آب‌ها و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، رعایت نکات ایمنی ضروری است.

مدیرکل هواشناسی گلستان از شهروندان خواست از نزدیک شدن به حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، عبور از مسیرهای سیلابی و تردد در مناطق پرخطر خودداری کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.