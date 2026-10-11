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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۷

کمالی: بارش‌ها در گلستان تا امشب ادامه دارد

کمالی: بارش‌ها در گلستان تا امشب ادامه دارد

گرگان- مدیرکل هواشناسی گلستان با هشدار نسبت به احتمال طغیان رودخانه‌ها گفت: مردم از حاشیه رودخانه‌ها و مسیرهای سیلابی فاصله بگیرند.

امان محمد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فعالیت سامانه بارشی در گلستان که از روز گذشته آغاز شده، با شدت و ضعف در برخی مناطق استان ادامه دارد و بارش‌ها تا امشب تداوم خواهد داشت.

وی افزود: بارندگی‌های شدید اخیر خساراتی به برخی روستاهای استان وارد کرده و با توجه به احتمال افزایش روان‌آب‌ها و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، رعایت نکات ایمنی ضروری است.

مدیرکل هواشناسی گلستان از شهروندان خواست از نزدیک شدن به حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، عبور از مسیرهای سیلابی و تردد در مناطق پرخطر خودداری کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

کد مطلب 6974764

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