هشدار بارش باران و سیلاب؛ مهدیشهر در آماده باش قرار گرفت

محمدامین جاوید پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ورود سامانه بارشی، بر آمادگی کامل تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدمات رسان و امدادرسان شهرستان برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از بارندگی‌ها تأکید کرد.

وی با اعلام آماده‌باش دستگاه‌های مسئول از امشب تا فردا شب، خواستار حضور موثر و آمادگی عملیاتی تمامی نیروهای امدادی و خدماتی شد.

فرماندار مهدیشهر تأکید کرد: بخشداران، شهرداران و دهیاران تمامی روستاهای شهرستان نیز باید در این بازه زمانی در آماده‌باش کامل باشند و ضمن رصد مستمر شرایط جوی و وضعیت مناطق تحت مدیریت خود، هماهنگی لازم را با دستگاه‌های مسئول برای پیشگیری از حوادث احتمالی به عمل آورند.

جاوید پور با تأکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و آمادگی برای مدیریت شرایط اضطراری، بر بررسی وضعیت رودخانه‌ها، مسیل‌ها، آبراهه‌ها، پل‌ها، راه‌های ارتباطی و نقاط حادثه‌خیز تأکید کرد و خواستار آمادگی ماشین‌آلات، تجهیزات و نیروهای عملیاتی برای امدادرسانی سریع در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی شد.

وی همچنین با اشاره به احتمال بروز روان‌آب، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و آب گرفتگی معابر در پی بارش‌های رگباری، از شهروندان خواست توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند و از هرگونه اقدام پرخطر در مناطق مستعد سیلاب خودداری کنند.

فرماندار مهدیشهر ادامه داد: کشاورزان، باغداران و دامداران نیز با توجه به شرایط جوی، تمهیدات لازم را برای حفاظت از محصولات، تجهیزات و دام‌های خود در نظر بگیرند و از تردد در مسیرهای سیلابی و مناطق مستعد آب گرفتگی پرهیز کنند.