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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۱

لبخند کودکان الفبای وطن است

لبخند کودکان الفبای وطن است

رئیس سازمان بهزیستی به مناسبت فرا رسیدن هفته ملی کودک، گفت: لبخند کودکان الفبای وطن است، بیایید آینه ایران را با این الفبا بنویسیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام سیدجواد حسینی، به مناسبت فرا رسیدن هفته ملی کودک، آمده است: لبخند کودکان، زیباترین روایت از امروز ایران و معتبرترین گواه بر امید به فردای آن است.

کودکی، نخستین فصل شکل گیری انسان و بنیادی ترین سرمایه گذاری هر جامعه برای ساختن آینده خویش است. آنچه امروز در جهان یک کودک می‌کاریم ، فردا در منش، اندیشه، سرمایه اجتماعی و سرنوشت ملی ما به بار خواهد نشست.

از همین رو پاسداشت کودکی نه صرفا یک مناسبت تقویمی، بلکه معیاری برای سنجش عدالت، سنجه ای برای ارزیابی مسئولیت پذیری اجتماعی و نشانه ای از بلوغ اخلاقی و فرهنگی یک ملت است.

شعار امسال هفته ملی کودک «لبخند کودکان الفبای وطن است»، یادآور حقیقتی عمیق و بنیادین است. وطن، پیش از آنکه در مرزهای جغرافیایی و نشانه های تاریخی تعریف شود، در امنیت خانه هایش، در فرصت های برابر رشد فرزندانش و در آرامشی معنا می یابد که به کودکان خود هدیه می‌دهد . لبخند کودک تنها نشانه شادی وی نیست ؛ گواهی بر امنیت، اعتماد؛ تعلق و امیدی است که جامعه توانسته است در وجود وی زنده نگه دارد.

از این منظر ، هیچ سیاستی در حوزه کودک را نمی‌توان مستقل از کیفیت زندگی خانواده ها ، ظرفیت محله ها، دسترسی عادلانه به خدمات و میزان حمایت جامعه از کودکان در معرض آسیب ارزیابی کرد. آینده ای که برای ایران می خواهیم از امروز و از نحوه مواجهه با آسیب پذیر ترین کودکان این سرزمین آغاز می شود.

در سازمان بهزیستی، باور داریم که هر کودک ؛ صرف نظر از شرایط تولد ، وضعیت خانوادگی ، محل زندگی یا برخورداریهای اقتصادی و اجتماعی ، صاحب کرامت، حق رشد ، فرصت شکوفایی و شایسته برخورداری از حمایت موثر است. هیچ کودکی نباید به دلیل فقر ، معلولیت؛فقدان سرپرست موثر ، شرایط نامناسب خانوادگی یا محرومیت جغرافیایی از فرصت تجربه یک زندگی امن؛ با کیفیت و امید بخش باز بماند.

بر همین مبنا رویکرد ما در حمایت از کودکان فراتر از مداخله پس از وقوع آسیب، بر پیشگیری ، شناسایی به موقع ، توانمند سازی خانواده ها ، تقویت شبکه های حمایتی محله محور و فراهم کردن زمینه رشد کودک در محیطی امن ، پایدار و سرشار از احترام استوار است .

خانواده در صورت برخورداری از ظرفیت و شرایط ایمن، نخستین و مهم ترین بستر رشد کودک است و هرجا حفظ کودک در خانواده به دلیل مخاطرات جدی امکان پذیر نباشد حمایت تخصصی و مراقبت جایگزین باید با رعایت عالی ترین استاندارد های حقوق کودک و با اولویت منافع عالیه وی انجام گیرد.

ما بر این باوریم که موفقیت در حمایت از کودکان؛ محصول عملکرد یک دستگاه به تنهایی نیست. دولت، نهادهای عمومی، نظام آموزشی و سلامت، سازمان های مرتبط، خیرین، رسانه ها، خانواده ها و همه شهروندان در برابر ساختن کودکان مسئول هستند، نهادهای عمومی، نظام آموزشی و سازمان های مردم نهاد، خیرین، رسانه ها، خانواده و همه شهروندان، در برابر ساختن جامعه ای کودک دوست مسئولیت مشترک دارند. این مسئولیت زمانی به نتیجه می‌رسد که حمایت از کودک از سطح شعار به متن تصمیم گیری ها ؛ تخصیص منابع ، برنامه ریزی های ملی و رفتار روزمره ما راه یابد.

هفته ملی کودک ، فرصتی است برای باز اندیشی در این پرسش اساسی که آیا در تصمیم ها و سیاست های خود جهان را از منظر کودک نیز می بینیم ؟ آیا صدای کودک شنیده می‌شود ؟ آیا خانواده های نیازمند حمایت ؛ پیش از فروپاشی توان مراقبتی خود به خدمات موثر و کودکانی که در معرض غفلت ؛ خشونت یا محرومیت قرار دارند ، به اندازه دیگر کودکان از فرصت زیستن ، آموختن ، بازی کردن و امید بستن برخوردارند ؟

پاسخ شایسته به این پرسش ها تعهدی مستمر و عزمی فراتر از یک هفته و یک مناسبت می طلبد ، عزمی برای تبدیل حمایت از کودکان به اولویتی پایدار در حکمرانی اجتماعی و فرهنگی کشور.

اینجانب ضمن گرامیداشت هفته ملی کودک، از تمامی همکاران خدوم سازمان بهزیستی، متخصصان و فعالان حوزه کودک، خانواده های مسئولیت پذیر ، سازمان های مردم نهاد ، خیرین و همه کسانی که با دانش ، تعهد و مهرورزی در مسیر حمایت از کودکان گام بر میدارند قدردانی می کنم و بر ضرورت هم افزایی ملی برای صیانت از حقوق کودکان و ارتقای کیفیت زندگی آنان تاکید دارم .

بیاییم باور کنیم که آینده ایران پیش از آنکه در فردا ساخته شود، در تجربه امروز کودکان شکل می‌گیرد ؛ در امنیتی که احساس می کنند ؛ در احترامی که دریافت می کنند؛ در فرصتی که برای شکوفایی می بینند و در امیدی که به زندگی پیدا می‌کنند.

پاسداری از این لبخند نه لطفی از سر ترحم ؛ بلکه ادای حق کودکی و ایفای مسئولیتی ملی و انسانی است.

به امید روزی که هیچ کودکی در این سرزمین ؛ رویای خود را قربانی محرومیت نکند و هیچ خانواده ای در مسیر پرورش فرزندش از حمایت و همراهی جامعه بی بهره نماند.

لبخند کودکان الفبای وطن است؛ بیایید آینه ایران را با این الفبا بنویسیم.

کد مطلب 6975187
مهدیه حسن نائینی

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