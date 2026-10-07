به گزارش خبرنگار مهر، موسوی‌چلک، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، با اشاره به اهمیت نامگذاری مناسبت‌هایی مانند روز و هفته ملی کودک گفت: نامگذاری این مناسبت‌ها فرصتی برای قدردانی از افراد و مجموعه‌های مرتبط با حوزه کودک، طرح دیدگاه‌ها و اجرای برنامه‌های مختلف است.

وی افزود: روز جهانی کودک در ایران طی سال‌های گذشته به هفته ملی کودک تبدیل شده و سازمان بهزیستی به عنوان نهادی که در اسناد و قوانین مختلف، از جمله قانون تشکیل سازمان، قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، نقش پررنگی در حوزه کودکان دارد، همواره با این حوزه درگیر بوده است.

موسوی‌چلک ادامه داد: با توجه به شرایطی که کشور در یک سال اخیر تجربه کرده و شرایط دشواری که کودکان به‌ویژه در جریان دو جنگ پشت سر گذاشته‌اند و همچنین دوری بیش از یک‌ساله برخی کودکان از مدرسه، احساس می‌کنیم امسال باید برنامه‌های متفاوت‌تری نسبت به سال‌های گذشته داشته باشیم.

وی با بیان اینکه رویکرد امسال بیشتر خانواده‌محور، گروهی و محله‌محور است، گفت: در برنامه‌های امسال تلاش شده مشارکت خود کودکان نیز افزایش پیدا کند؛ چراکه معتقدیم کودکان باید در برنامه‌هایی که برای آنها طراحی می‌شود، نقش‌آفرینی کنند و وظیفه ما به عنوان مجموعه دولت، فراهم کردن زمینه و ظرفیت لازم برای این مشارکت است.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه سلامت روان کودکان اظهار کرد: پیش از این سنجش سلامت روان کودکان را در پنج شهر انجام دادیم و امسال نیز تلاش کرده‌ایم غربالگری سلامت روان در تمام مراکز شبانه‌روزی سازمان انجام شود.

وی افزود: خدمات مشاوره‌ای در مراکز دولتی بهزیستی به صورت کاملاً رایگان ارائه می‌شود و کودکانی که از خدمات مراکز غیردولتی تحت پوشش سازمان استفاده می‌کنند نیز می‌توانند در قالب یاری‌برگ از خدمات مشاوران متخصص خارج از مجموعه سازمان بهره‌مند شوند.

موسوی‌چلک همچنین از راه‌اندازی سامانه جامع کودکان خبر داد و گفت: راه‌اندازی این سامانه از مطالبات و آرزوهای بسیاری از فعالان این حوزه بوده است تا اطلاعات مورد نیاز در حوزه کودکان از طریق یک سامانه جامع در دسترس قرار گیرد.

وی ادامه داد: آماده‌سازی این سامانه بیش از دو سال زمان برده و قرار است در روز ملی کودک، همزمان با برنامه‌های هفته ملی کودک، از آن رونمایی شود.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از تهیه ۱۲ راهنمای عمل در حوزه کودک نیز خبر داد و اظهار کرد: این راهنماها با زبان ساده در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که با کودکان سر و کار دارند تا به یکسان‌سازی فرآیندهای مرتبط با این حوزه کمک کند.

وی با اشاره به برنامه‌های شادمانی ویژه کودکان گفت: با توجه به تجربه سخت کودکان در جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، لازم است برنامه‌های شادمانه‌تری برای آنها برگزار شود. تلاش ما این است که با استفاده از ظرفیت مراکز بهزیستی و سایر مراکز موجود در محلات، زمینه افزایش شادی و نشاط کودکان را فراهم کنیم.

موسوی‌چلک با بیان اینکه امروز صدای بازی و شادی کودکان در کوچه‌ها و محلات کمتر شنیده می‌شود، افزود: بسیاری از برنامه‌های موجود نیز با مدیریت بزرگسالان برگزار می‌شود، در حالی که هدف ما این است که دوباره صدای بازی، شادی و نشاط کودکان در محلات شنیده شود و خود کودکان در طراحی و اجرای این برنامه‌ها نقش بیشتری داشته باشند.

وی درباره ظرفیت‌های موجود برای اجرای برنامه‌های محله‌محور اظهار کرد: از نظر فضا و مکان با کمبود جدی مواجه نیستیم. مراکز بهزیستی، مراکز غیردولتی دارای مجوز، کانون‌های فرهنگی مساجد، پایگاه‌های جوانان و همچنین فضاهای عمومی مانند پارک‌ها و میادین می‌توانند برای اجرای این برنامه‌ها مورد استفاده قرار گیرند.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تأکید کرد: مسئله اصلی، کمبود فضا نیست، بلکه باید این ظرفیت‌ها به گونه‌ای سازماندهی شوند که خود کودکان در آنها نقش داشته باشند و با همکاری تشکل‌ها، آموزش و پرورش، نهادهای مرتبط با کودک و انجمن اولیا و مربیان مدارس، حضور کودکان در برنامه‌های میدانی افزایش پیدا کند.

وی خاطر نشان کرد: امیدواریم امسال استقبال از برنامه‌های هفته ملی کودک متفاوت‌تر از سال‌های گذشته باشد، به‌ویژه اینکه سال گذشته به دلیل شرایط موجود، امکان برگزاری برنامه‌های شادمانه به شکل مطلوب فراهم نشد و تلاش ما این است که امسال این اتفاق رقم بخورد.

امسال برنامه روز کودک را به خود کودکان سپردیم

در ادامه، علیرضا محمدی سرپرست معاونت سلامت اجتماعی بهزیستی استان تهران، در مراسم گرامیداشت روز جهانی کودک با اشاره به شعار امسال «لبخند کودک، الفبای وطن» اظهار کرد: قرار است امروز به صورت نمادین با حضور تعدادی از کودکان، زمینه‌ای برای شادی و نشاط آنها فراهم کنیم و کودکان در کنار یکدیگر بازی کنند و لحظات خوبی داشته باشند.

وی افزود: برنامه‌های امروز از ساعت ۹ صبح آغاز شده و تا ساعت ۱۶ ادامه خواهد داشت و شامل برنامه‌های مهارتی، آموزشی و تفریحی است. همکاران ما نیز امروز فارغ از فضای اداری، در کنار کودکان حضور دارند و این حضور، موجب شادی و نشاط خود همکاران نیز شده است.

سرپرست معاونت سلامت اجتماعی بهزیستی استان تهران تأکید کرد: مهم‌ترین مسئله برای سازمان بهزیستی این است که لبخند بر لب کودکان باشد و کودکان شاد و خوشحال باشند. ما تلاش می‌کنیم به هر شیوه‌ای که در توان بهزیستی استان تهران و همکاران این مجموعه است، شرایطی فراهم کنیم تا کودکان لحظات خوبی را تجربه کنند.

محمدی با اشاره به یکی از اتفاقات ویژه این مراسم گفت: امروز دو کودک که با یکدیگر نسبت فامیلی دارند، پس از حدود ۶ سال یکدیگر را پیدا کردند و دیدار آنها یکی از اتفاقات شیرین این برنامه بود. مشاهده شادی این دو کودک و اشک شوق آنها برای من نیز بسیار خوشحال‌کننده بود.

وی ادامه داد: برگزاری برنامه‌های روز کودک و هفته ملی کودک سال‌هاست در سازمان بهزیستی دنبال می‌شود و از آنجا که هرجا موضوع کودک مطرح است، بهزیستی نیز در حوزه‌هایی مانند سلامت اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی کودکان و نوجوانان مسئولیت دارد، این سازمان همواره در این برنامه‌ها حضور داشته است.

سرپرست معاونت سلامت اجتماعی بهزیستی استان تهران گفت: امسال تلاش کردیم برنامه را متفاوت برگزار کنیم. در سال‌های گذشته معمولاً برنامه‌ها با اجرای مجری و برنامه‌های از پیش تعیین‌شده برگزار می‌شد، اما امسال تصمیم گرفتیم محوریت برنامه را به خود کودکان بسپاریم.

محمدی افزود: کودکان در این برنامه چادر برپا کرده‌اند، کمپ خود را راه‌اندازی کرده‌اند، مواد غذایی آورده‌اند و قرار است غذای خود را آماده کنند. همچنین بازی‌های بومی و محلی، پخت بلال و برنامه‌های متنوع دیگری پیش‌بینی شده است که محور اصلی همه آنها مشارکت خود کودکان است.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت کودکان در برنامه‌های اجتماعی اظهار کرد: مشارکت کودکان علاوه بر اینکه لبخند را بر لب خود آنها می‌آورد، باعث شده است لبخند و نشاط در میان همکاران ما نیز جریان پیدا کند.

سرپرست معاونت سلامت اجتماعی بهزیستی استان تهران همچنین از همراهی رسانه‌ها، مراکز غیردولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای این برنامه قدردانی کرد و گفت: خبرنگاران و رسانه‌ها از شرکای اجتماعی سازمان بهزیستی هستند و در پوشش و اجرای برنامه‌ها مشارکت دارند.

محمدی خاطرنشان کرد: برنامه امروز با مشارکت همکاران، مراکز غیردولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد و در کنار کودکان برگزار می‌شود و تلاش کرده‌ایم بار اجرای برنامه تنها بر دوش بدنه دولتی نباشد، بلکه همه شرکای اجتماعی در کنار کودکان در این برنامه حضور داشته باشند.

بهزیستی تهران برای تأمین امنیت و آرامش کودکان تمام توان خود را به کار می‌گیرد

فریدالدین حجت‌الاسلامی سرپرست اداره‌کل بهزیستی استان تهران، در ادامه، مراسم گرامیداشت روز جهانی کودک با تبریک این روز به همه کودکان و خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی گفت: شعار امسال روز جهانی کودک «لبخند کودک، الفبای وطن» است و امیدواریم روزی را شاهد باشیم که هیچ کودکی در ایران غمی در چهره نداشته باشد و همه کودکان در محیطی امن و با امنیت روانی و اجتماعی زندگی کنند.

وی افزود: آرزو داریم تنها دغدغه کودکان، ادامه تحصیل، پیشرفت و ساختن ایرانی آباد باشد. بهزیستی استان تهران تمام تلاش خود را برای کودکان وطن، کودکان بی‌سرپرست، بی‌بضاعت، کودکان کار و خیابان و همه کودکانی که قرار است آینده‌ساز این کشور باشند، به کار خواهد گرفت.

سرپرست اداره‌کل بهزیستی استان تهران با بیان اینکه کودکان، پاره‌های تن و آینده‌سازان کشور هستند، گفت: امروز به مناسبت روز جهانی کودک، برنامه‌ای برای گردهمایی کودکان برگزار شد و در کنار آن، شاهد حضور سالمندان عزیز از برخی مراکز بهزیستی نیز بودیم تا زمینه‌ای برای شکل‌گیری ارتباط و پیوند میان دو نسل فراهم شود.

حجت‌الاسلامی ادامه داد: این پیوند نسلی می‌تواند به انتقال تجربه سالمندان به نسل جدید و بهره‌گیری از تجربیات ارزشمند آنان برای پرورش و رشد بهتر کودکان کمک کند. این اقدام به همت معاونت سلامت اجتماعی اداره‌کل بهزیستی استان تهران آغاز شده و امیدواریم بتوانیم آن را در نقاط مختلف استان توسعه دهیم.

وی تأکید کرد: امسال اجرای برنامه‌های تلفیق میان دو نسل را در چند نقطه استان تهران آغاز کرده‌ایم و امیدواریم آثار مثبت آن برای جامعه و ایران آینده استمرار پیدا کند.

سرپرست اداره‌کل بهزیستی استان تهران با اشاره به حوادث تلخ سال گذشته و آغاز سال تحصیلی با یاد کودکان میناب گفت: امیدوارم روزی را شاهد باشیم که هیچ کودکی در کشور با غم و نگرانی زندگی نکند و همه کودکان از شادی، امنیت و آرامش برخوردار باشند.

حجت‌الاسلامی همچنین از همراهی خیرین و مؤسسات خیریه با بهزیستی قدردانی کرد و گفت: با وجود تمام تنگناها، سازمان بهزیستی با کمک خیرین و مؤسسات خیریه که همواره در کنار این سازمان بوده‌اند، تلاش می‌کند خدمات خود را به جامعه هدف ارائه دهد.

وی افزود: از تک‌تک خیرین، افراد نیک‌اندیش و مؤسسات خیریه که در انجام مأموریت‌های متعدد سازمان بهزیستی همواره همراه ما بوده‌اند، قدردانی می‌کنم.

سرپرست اداره‌کل بهزیستی استان تهران با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی این مجموعه خاطر نشان کرد: در استان تهران حدود ۲ هزار و ۲۰ نفر در بخش دولتی و بیش از ۵ هزار نفر نیز در بخش غیردولتی در ارائه خدمات به جامعه هدف فعالیت می‌کنند و امیدواریم با همراهی خیرین و سایر دستگاه‌های اجرایی بتوانیم خدمات مطلوب‌تری به کودکان و دیگر گروه‌های تحت پوشش ارائه دهیم.