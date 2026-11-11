به گزارش خبرنگار مهر، جواد حق‌لطفی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین با تشریح آخرین وضعیت شهرک تخصصی گردشگری و اقامتی قائم اظهار کرد: طرح جامع و تفصیلی این پروژه پس از انجام مطالعات، بررسی‌های فنی و طی مراحل قانونی، در کارگروه زیربنایی استان به تصویب رسیده است.

وی با اشاره به پیوند اجرای طرح آبرسانی با توسعه این شهرک افزود: از سال گذشته، هم‌زمان با پیگیری پروژه آبرسانی، برنامه‌ریزی برای احداث شهرک اقامتی و گردشگری نیز با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع پیش‌بینی‌شده در این مجموعه آغاز شد.

معاون عمرانی استاندار قزوین با بیان اینکه این شهرک در محدوده رزجرد و در زمینی به مساحت حدود یک‌هزار و ۳۰۰ تا یک‌هزار و ۴۰۰ هکتار طراحی شده است، ادامه داد: پرونده پروژه پس از طی مراحل قانونی در استان، به شورای عالی معماری و شهرسازی ایران ارسال و در آن شورا نیز بررسی و تصویب شد.

حق‌لطفی با اشاره به سابقه پیگیری‌های اداری این طرح بیان کرد: فرآیند بررسی پروژه از مصوبات سال ۱۳۹۹ در شورای برنامه‌ریزی استان آغاز شد و پس از ارسال پرونده به شورای عالی معماری و شهرسازی، برگزاری سه جلسه کمیته فنی، دو جلسه اصلی و بازدیدهای میدانی، مراحل بررسی و تصویب آن دنبال شد.

وی آغاز عملیات آبرسانی در سال گذشته را یکی از مراحل اجرایی پروژه دانست و گفت: پس از امضای تفاهم‌نامه میان استاندار قزوین و سازمان اوقاف و امور خیریه، اقدامات مربوط به توسعه شهرک نیز هم‌زمان با اجرای طرح آبرسانی پیش رفت.

معاون عمرانی استاندار قزوین افزود: در این مرحله، نقشه‌برداری اراضی آغاز شد و مهندسان مشاور با استقرار در محل، مطالعات تخصصی و بازدیدهای میدانی گسترده‌ای را انجام دادند تا چارچوب طرح جامع و تفصیلی با ملاحظات فنی و اجرایی تکمیل شود.

حق‌لطفی با اشاره به برگزاری حدود هفت جلسه هیئت امنای اوقاف و چندین نشست تخصصی با دستگاه‌های مرتبط خاطرنشان کرد: در جریان این جلسات، ملاحظات حوزه میراث فرهنگی با حضور نمایندگان این بخش بررسی و موضوعاتی مانند ورودی‌ها، خروجی‌ها، معابر، خیابان‌ها و مسیرهای دسترسی در طراحی شهرک مورد توجه قرار گرفت.

وی ادامه داد: در مطالعات اولیه، ضوابط مربوط به سهم و نسبت کاربری‌های اقامتی، گردشگری و خدماتی بررسی و ارائه شد و پس از تکمیل نقشه‌ها و جزئیات طرح در مقیاس مورد نیاز، پرونده برای بررسی نهایی در کارگروه زیربنایی مطرح شد.

معاون عمرانی استاندار قزوین با اشاره به تصویب طرح در هفته جاری گفت: پس از ارائه گزارش مشاور پروژه و انجام بررسی‌ها و تبادل‌نظرهای فنی با مدیران دستگاه‌های عضو کارگروه، طرح جامع و تفصیلی شهرک گردشگری قائم به تصویب رسید.

حق‌لطفی تصریح کرد: برای ارسال پرونده به شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، اخذ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نیز ضروری است و این مرحله باید در ادامه فرآیند اداری پروژه انجام شود.

وی در پایان از هدف‌گذاری برای آغاز عملیات اجرایی شهرک در فصل زمستان خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم پس از اخذ مصوبات مورد نیاز در آذرماه، زمینه استقرار دستگاه‌ها و ماشین‌آلات، آغاز عملیات خاک‌برداری، احداث خیابان‌ها و اجرای سایر فعالیت‌های عمرانی پروژه فراهم شود.