هفته ملی کودک فرصتی برای توجه به حقوق و خلاقیت کودکان است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا داوری با تشریح ویژه‌برنامه‌های هفته ملی کودک اظهار کرد: هفته ملی کودک فرصت مغتنمی برای هم‌افزایی و ایجاد حساسیت عمومی نسبت به مسائل این حوزه است و بدون مشارکت و همراهی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط، نمی‌توان به اهداف مورد نظر در حوزه کودک و نوجوان دست یافت.

«لبخند کودکان، الفبای وطن»؛ محور برنامه‌های هفته ملی کودک

وی با اشاره به شعار هفته ملی کودک امسال که از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ با عنوان «لبخند کودکان، الفبای وطن» برگزار می‌شود، افزود: این شعار رویکرد اصلی برنامه‌های امسال را مشخص می‌کند و تلاش ما این است که فعالیت‌های این هفته تنها به برگزاری چند رویداد مناسبتی محدود نشود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان ادامه داد: هفته ملی کودک باید بستری برای توجه جدی‌تر به دنیای کودکان، شنیدن صدای آنان و تقویت زمینه‌های رشد، خلاقیت، نشاط و مشارکت اجتماعی کودکان و نوجوانان باشد.

کودک در مرکز فعالیت‌های هفته ملی کودک

داوری با اشاره به پیش‌بینی مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، هنری، ادبی، علمی، آموزشی و اجتماعی در هفته ملی کودک عنوان کرد: این برنامه‌ها برای کودکان، نوجوانان و خانواده‌های آنان در نظر گرفته شده است.

رئیس کمیته کودک و نوجوان لرستان تصریح کرد: رویکرد ما در برنامه‌های امسال، قرار دادن کودک در مرکز اصلی فعالیت‌هاست؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر اجرای برنامه‌های متنوع، خانواده‌ها، مربیان، معلمان، هنرمندان، نویسندگان و کنشگران حوزه کودک نیز در این جریان فرهنگی سهیم باشند.

وی افزود: توجه به ظرفیت‌های کودکان و نوجوانان و فراهم کردن زمینه مشارکت آنان، می‌تواند به تقویت نقش اجتماعی این قشر و پرورش نسلی خلاق، مسئولیت‌پذیر و پویا کمک کند.

هم‌افزایی دستگاه‌ها برای ارتقای جایگاه کودکان

مدیرکل کانون لرستان با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: کانون پرورش فکری به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی همه نیازهای حوزه کودک و نوجوان باشد و تحقق برنامه‌های مؤثر در این حوزه نیازمند همکاری مجموعه‌های مختلف است.

داوری گفت: همراهی سازمان‌های مردم‌نهاد، آموزش و پرورش، شهرداری‌ها و نهادهای فرهنگی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری برنامه‌های مؤثر و ماندگار برای کودکان و نوجوانان و آینده‌سازان کشور باشد.

رسانه‌ها؛ دیده‌بانان حقوق کودکان

وی در بخش دیگری از سخنان خود نقش رسانه‌ها را در تبیین اهمیت دوران کودکی کلیدی دانست و افزود: رسانه‌ها می‌توانند با پرداختن به دغدغه‌های کودکان، معرفی ظرفیت‌های این حوزه و انعکاس مسائل و مطالبات آنان، در شکل‌گیری گفتمان عمومی درباره حقوق کودکان نقش‌آفرینی کنند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که هفته ملی کودک تنها بهانه‌ای برای توجه مقطعی نباشد، بلکه زمینه‌ای برای تداوم توجه جامعه به این قشر فراهم کند.

داوری تأکید کرد: باید نگاه جامعه به کودک از «مخاطب صرف» به «شهروندی دارای حق، نظر و ظرفیت مشارکت» تغییر کند.

برگزاری جشن‌ها و برنامه‌های فرهنگی، علمی و خانواده‌محور

وی در پایان با اشاره به مهم‌ترین برنامه‌های هفته ملی کودک گفت: برگزاری جشن‌های ویژه، اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری در مراکز فرهنگی و هنری کانون در سطح استان، برپایی نشست‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی، برنامه‌های علمی و ادبی و فعالیت‌های خانواده‌محور از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این هفته است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان ابراز امیدواری کرد: هفته ملی کودک گامی عملی در مسیر توجه بیشتر به حقوق و ظرفیت‌های کودکان و نوجوانان و فراهم کردن زمینه ساختن آینده‌ای بهتر برای آنان در استان باشد.