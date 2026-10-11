به گزارش خبرنگار مهر، جشن ملی کودک فرصتی برای توجه بیشتر به نیازهای عاطفی، فرهنگی و اجتماعی کودکان و فراهم کردن زمینه مشارکت آنان در فعالیت‌های شاد و خلاقانه است؛ مناسبتی که با برگزاری برنامه‌های فرهنگی و تفریحی، اهمیت دوران کودکی و نقش آن در شکل‌گیری آینده جامعه را یادآوری می‌کند.

در همین راستا، جشن هفته ملی کودک عصر یکشنبه در پارک کودک آبیدر سنندج برگزار شد و فضایی برای حضور کودکان و خانواده‌ها در یک برنامه شاد و خاطره‌انگیز فراهم کرد.

این برنامه با هدف ایجاد لحظاتی سرشار از نشاط و تقویت روحیه همدلی در میان کودکان تدارک دیده شد و بازی و خلاقیت را به‌عنوان بخش‌هایی از تجربه شیرین کودکی مورد توجه قرار داد.

بادبادک‌های دست‌ساز؛ فرصتی برای نمایش خلاقیت

یکی از بخش‌های پیش‌بینی‌شده برای این جشن، دعوت از کودکان برای همراه آوردن بادبادک‌های دست‌ساز بود؛ فعالیتی که علاوه بر ایجاد شور و هیجان، فرصتی برای بروز خلاقیت و توانایی‌های فردی کودکان فراهم می‌کند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، به زیباترین و خلاقانه‌ترین بادبادک دست‌ساز نیز جایزه اهدا می‌شود تا کودکان ضمن تجربه رقابتی دوستانه، حاصل ایده‌پردازی و تلاش خود را به نمایش بگذارند.

«لبخند کودکان، الفبای وطن»

شعار امسال هفته ملی کودک، «لبخند کودکان، الفبای وطن»، بر اهمیت شادی، نشاط و توجه به دنیای کودکان تأکید دارد؛ مفاهیمی که در برنامه‌های فرهنگی این هفته با هدف ایجاد فرصت‌های تازه برای بازی، یادگیری و تعامل اجتماعی دنبال می‌شود.

برگزاری چنین برنامه‌هایی در فضاهای عمومی و تفریحی شهر، زمینه حضور مشترک کودکان و خانواده‌ها در فعالیت‌های فرهنگی را فراهم می‌کند و می‌تواند به تقویت ارتباطات اجتماعی و خلق خاطرات ماندگار از دوران کودکی کمک کند.