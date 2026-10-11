  1. استانها
  2. کردستان
۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۵

آبیدر سنندج قرارگاه شادی و خاطره‌سازی کودکان

آبیدر سنندج قرارگاه شادی و خاطره‌سازی کودکان

سنندج ـ هم‌زمان با هفته ملی کودک و با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن»، جشن کودک با محوریت شادی، بازی و خلاقیت در پارک کودک آبیدر سنندج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جشن ملی کودک فرصتی برای توجه بیشتر به نیازهای عاطفی، فرهنگی و اجتماعی کودکان و فراهم کردن زمینه مشارکت آنان در فعالیت‌های شاد و خلاقانه است؛ مناسبتی که با برگزاری برنامه‌های فرهنگی و تفریحی، اهمیت دوران کودکی و نقش آن در شکل‌گیری آینده جامعه را یادآوری می‌کند.

در همین راستا، جشن هفته ملی کودک عصر یکشنبه در پارک کودک آبیدر سنندج برگزار شد و فضایی برای حضور کودکان و خانواده‌ها در یک برنامه شاد و خاطره‌انگیز فراهم کرد.

این برنامه با هدف ایجاد لحظاتی سرشار از نشاط و تقویت روحیه همدلی در میان کودکان تدارک دیده شد و بازی و خلاقیت را به‌عنوان بخش‌هایی از تجربه شیرین کودکی مورد توجه قرار داد.

آبیدر سنندج قرارگاه شادی و خاطره‌سازی کودکان

بادبادک‌های دست‌ساز؛ فرصتی برای نمایش خلاقیت

یکی از بخش‌های پیش‌بینی‌شده برای این جشن، دعوت از کودکان برای همراه آوردن بادبادک‌های دست‌ساز بود؛ فعالیتی که علاوه بر ایجاد شور و هیجان، فرصتی برای بروز خلاقیت و توانایی‌های فردی کودکان فراهم می‌کند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، به زیباترین و خلاقانه‌ترین بادبادک دست‌ساز نیز جایزه اهدا می‌شود تا کودکان ضمن تجربه رقابتی دوستانه، حاصل ایده‌پردازی و تلاش خود را به نمایش بگذارند.

«لبخند کودکان، الفبای وطن»

شعار امسال هفته ملی کودک، «لبخند کودکان، الفبای وطن»، بر اهمیت شادی، نشاط و توجه به دنیای کودکان تأکید دارد؛ مفاهیمی که در برنامه‌های فرهنگی این هفته با هدف ایجاد فرصت‌های تازه برای بازی، یادگیری و تعامل اجتماعی دنبال می‌شود.

آبیدر سنندج قرارگاه شادی و خاطره‌سازی کودکان

برگزاری چنین برنامه‌هایی در فضاهای عمومی و تفریحی شهر، زمینه حضور مشترک کودکان و خانواده‌ها در فعالیت‌های فرهنگی را فراهم می‌کند و می‌تواند به تقویت ارتباطات اجتماعی و خلق خاطرات ماندگار از دوران کودکی کمک کند.

کد مطلب 6974914

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • شهروند IR ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      آفرین بر همت شما

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها