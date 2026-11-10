به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه قضایی شهرستان مروست، حجت‌الاسلام حمید حامدی اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح «آذرخش عدالت» و با هدف پاکسازی نقاط آلوده شهر، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر موفق به کشف ۹ گرم و ۷۰ سانتی‌گرم ماده مخدر شیشه و دستگیری یک خرده‌فروش شدند.

وی با قدردانی از تلاش و اقدامات مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان، بر استمرار طرح‌های پاکسازی نقاط آلوده و برخورد قاطع با خرده‌فروشان مواد مخدر تأکید کرد.

رئیس حوزه قضایی شهرستان مروست افزود: اقدامات قانونی لازم درباره متهم دستگیرشده در حال انجام است و روند رسیدگی به پرونده از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌شود.