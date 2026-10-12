مدرسه انگلیسی مداد و کاغذ را به لپ تاپ ترجیح داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، مدیر یکی از برترین مدارس انگلیس اعلام کرد این موسسه آموزشی به دلیل نگرانی درباره اختلال در یادگیری به دلیل استفاده از نمایشگرها، به شیوه قدیمی تدریس بازمی گردد. الیزابت استون که نخستین مدیر زن این مدرسه است، اعلام کرد استفاده از لپ تاپ طی تدریس حواس را پرت می کند و دانش آموزان فقط اجازه دارند زمانی از آن استفاده کنند که شواهدی قدرتمند مبنی بر مزیت قابل توجه آن برای آموزش نوجوانان فراهم باشد.

وی در این باره به ساندی تایمز گفت: اگر قرار باشد به دانش آموزان بگوییم این لپ تاپ شماست و باید همیشه همراهتان باشد، دیگر دلیلی ندارد که موبایل ها را ممنوع کنیم. آنها می توانند هر زمان که بخواهند به لپ تاپ دسترسی یابند زیرا بیشتر فعالیت هایی که آنها روی موبایل انجام می دهند به راحتی به تبلت یا لپ تاپ منتقل می شود.

به گفته استون، مدرسه متوجه افزایش قابل توجه استفاده از اینترنت طی نخستین کلاس در روز شده زیرا دانش آموزان ایمیل هایشان را چک می کرده اند.

مدیر وینچستر کالج در ادامه افزود: ما برای معلمان به طور شفاف توضیح دادیم که می خواهیم درباره مزیت آموزشی قطعی و قابل توجه استفاده از یک رایانه فکر کنند. اگر آنها نتوانند چنین مزیت هایی را نشان دهند، نباید از آن استفاده کنند. ما به طور شفاف به معلمان نشان دادیم که نمی خواهیم لپ تاپ به ابزار پیش فرض کاری تبدیل شود. اگر بتوان کاری را به شیوه ای دیگر و بدون فناوری انجام داد، باید آن روش را در پیش گرفت.

دانش آموزان از رایانه برای نرم افزارهایی مانند هوش مصنوعی، مدل سازی ریاضی سه بعدی یا فلش کارت ها در درس زبان ها استفاده می کنند. همچنین دانش آموزان با نیازهای خاص یا اختلال در یادگیری نیز همچنان طی آموزش و برای انجام تکالیف به لپ تاپ دسترسی خواهند داشت.