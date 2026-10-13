به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، مجموعه‌ای از آزمایش‌ها نشان داده است که استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی ممکن است تمرکز افراد و توانایی آن‌ها برای ادامه فعالیت‌های دشوار را کاهش دهد. پژوهشگران می‌گویند این یافته‌ها از این نگرانی حمایت می‌کند که اتکای بیش از حد به هوش مصنوعی می‌تواند بر عملکرد شناختی افراد تأثیر بگذارد.

آن‌ها هشدار می‌دهند که اگر به دریافت پاسخ از هوش مصنوعی در چند دقیقه عادت کنیم، فرایند تفکر و تحلیل مسائل ممکن است کند و ناکارآمد به نظر برسد. در نتیجه، احساس رضایت ناشی از تلاش ذهنی و حل مسئله نیز می‌تواند کاهش یابد.

برایان کریستین از دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، که در این پژوهش مشارکت داشته است، می‌گوید: «ما این سیستم‌ها را ساختیم تا به ما کمک کنند، اما آیا کمک آن‌ها واقعاً مفید است؟ ما نشان دادیم که در بیشتر موارد، این سیستم‌ها به شیوه‌هایی کمک می‌کنند که در عمل مفید نیستند.»

پژوهشگران برای بررسی تأثیر ابزارهای هوش مصنوعی بر تمرکز و استمرار در انجام کارها، مجموعه‌ای از آزمون‌ها را طراحی کردند و یک‌هزار و ۲۲۲ شرکت‌کننده آنلاین را در این مطالعه به کار گرفتند.

در نخستین آزمایش، ۳۵۴ نفر به دو گروه تقسیم شدند و از هر دو گروه خواسته شد ۱۵ مسئله ساده درباره کسرها را حل کنند. یک گروه بدون استفاده از هوش مصنوعی به پرسش‌ها پاسخ داد و گروه دیگر به چت‌جی‌پی‌تی دسترسی داشت. پس از ۱۲ مرحله، دسترسی گروه دوم به این ابزار قطع شد. شرکت‌کنندگانی که از هوش مصنوعی استفاده کرده بودند، در ابتدا مسائل را دقیق‌تر حل می‌کردند، اما پس از قطع دسترسی، عملکرد آن‌ها افت کرد و توانایی‌شان در حل صحیح مسائل به‌سرعت کاهش یافت.

در آزمایش دیگری با حضور ۶۶۷ شرکت‌کننده نیز پژوهشگران به نتایج مشابهی رسیدند. پس از قطع دسترسی به ابزار هوش مصنوعی، برخی شرکت‌کنندگان پاسخ‌های اشتباه می‌دادند یا به‌کلی از ادامه کار منصرف می‌شدند.

در مرحله بعد، پژوهشگران آزمون مشابهی را با ۲۰۱ شرکت‌کننده اجرا کردند و پرسش‌های درک مطلب و استدلال کلامی برگرفته از آزمون‌های SAT، آزمون ورودی دانشگاه‌های آمریکا، را در اختیار آن‌ها قرار دادند. در این آزمایش نیز دسترسی به هوش مصنوعی به یک گروه داده شد و پس از قطع آن، برخی شرکت‌کنندگان از ادامه آزمون بازماندند یا پرسش‌ها را به‌اشتباه درک کردند.