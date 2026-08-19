چت جی پی تی ویژه نوجوانان رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این درحالی است که پلتفرم آنلاین مذکور به دلیل ریسک چت بات های هوش مصنوعی با سختگیری هایی روبرو است.

اوپن ای آی در بیانیه ای اعلام کرد حالت جدید«چت جی پی تی برای نوجوانان» گفتگوها درباره موضوعات با ریسک بالا مانند خودآزاری، خشونت و اختلالات غذا خوردن را محدود می کندو از سوی دیگر ابزارهای آموزشی برای کمک به یادگیری دانش آموزان به جای به اشتراک گذاری پاسخ ها، ارائه می کند.

هنگامیکه تخمین زده می شود یک کاربر کمتر از ۱۸ سال داشته باشد، یا سن خود را بین ۱۳تا ۱۷ سال اعلام کند، این حالت به طور خودکار فعال می شود و به والدین امکان می دهد «ساعات سکون» تعیین ، برخی تنظیمات را مدیریت و هنگامیکه نوجوانان درباره موضوعات حساس گفتگو می کنند، نوتیفیکیشن دریافت کنند.

چنین اقدامی سازنده چت جی پی تی را همسو با غول‌های فناوری مانند متا که اقدمات حفاظتی برای نوجوانان در پلتفرم هایشان را در میانه تهدیدهای قانونی و شواهدی از آسیب به سلامتی روحی آنان، پر رنگتر کرده اند، قرار می‌دهد. تعداد روز افزونی از کشورهای سراسر جهان شبکه های اجتماعی را برای نوجوانان منع کرده اند.

از سوی دیگر اوپن ای آی نیز با چند شکایت روبرو است که در آنها به آسیب رساندن به کودکان متهم شده است.