متا برای معتاد کردن نوجوانان به دادگاه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دو شاکی نوجوان ادعا می کنند شبکه های اجتماعی سبب شده اند آنها دچار مشکلات سلامتی جدید شوند و به همین دلیل روز چهارشنبه به وقت آمریکا متا پلتفرمز و شرکت مادر اسنپ به دادگاه می روند. این جدیدترین آزمون درباره ادعاهایی است که در هزاران شکایت در سراسر آمریکا درباره تاثیر شبکه های اجتماعی بر جوانان آمده است.

این دومین پرونده ای است که در دادگاه مطرح می شود وشاکیان آن مدعی شده اند شبکه های اجتماعی عمدا طوری طراحی شده اند تا اعتیادآور باشند. شبکه های اجتماعی نخستین دادگاه از این نوع شکایات را باختند و در ماه مارس مجبور شدند شش میلیون دلار غرامت بپردازند.

شاکیان که در اسناد دادگاه به اس جی یک دختر ۱۶ ساله از ایالت ایلینویز و کی دی بی دختر ۱۸ ساله دیگری از ایالت می سی سی پی معرفی شده اند، اعلام کرده اند استفاده از یوتیوب را از سن سه یا چهار سالگی و پلتفرم های دیگر را از حدود ۹ سالگی آغاز کردند.آنها ادعا می کنند ویژگی پخش خودکار، اسکرول بی نهایت و دیگر ویژگی ها آنها را به سمت استفاده وسواس گونه راند که در نتیجه آنها دچار افسردگی، اضطراب و اختلالات غذایی شدند.

انتظار می رود دادگاه مذکور که با فرایند انتخاب هیات منصفه از چهارشنبه به وقت آمریکا آغاز می شود، به مدت چند هفته ادامه یابد. مارک زاکربرگ مدیر ارشد اجرایی متا، آدام موسری مدیر اینستاگرام و ایوان اشپیگل مدیر اسنپ(شرکت مادر اسنپ چت)نیز پیش بینی می شود در دادگاه شهادت دهند.

دو شاکی در ابتدا از تیک تاک و یوتیوب در کنار متا و اسنپ نیز شکایت کرده بودند. هر دو آنها شکایت با تیک تاک و یوتیوب را قبل از دادگاه تسویه کردند و شاکی اهلی ایلینویز نیز دعوی خود با متا را تسویه کرده است. دادگاه مذکور ادعاهای هر دو شاکی علیه اسنپ و ادعاهای شاکی اهل می سی سی پی علیه متا را پوشش می دهد.

متا و اسنپ از کارولین کول، قاضی دادگاه عالی لس‌آنجلس که ریاست رسیدگی به این پرونده‌ها را بر عهده دارد، درخواست کرده‌اند که هر پرونده در دادگاهی جداگانه بررسی شود. آن‌ها استدلال می‌کنند که رسیدگی هم‌زمان به پرونده‌ها باعث می‌شود شواهد مربوط به هر یک با یکدیگر درآمیزد و اعضای هیئت منصفه دچار سردرگمی شوند؛ امری که به گفتهٔ آن‌ها منصفانه نیست. قاضی هنوز دربارهٔ این درخواست تصمیمی نگرفته است.