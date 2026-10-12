به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، در حالی که انتظار می‌رفت فیلم جدید ایناریتو با بازی تام کروز فیلمی به یادماندنی شود، حالا به دلایلی کاملا عکس آنچه پیش‌بینی می‌شد، در تاریخ گیشه ثبت خواهد شد.

پیش‌بینی می‌شود که این فیلم طنز محیط زیستی با درجه‌بندی سنی R، با بازی تام کروز و به کارگردانی آلخاندرو گونزالس ایناریتو، در اکران سینمایی خود ۲۴۵ میلیون دلار از دست بدهد و به یکی از بزرگترین شکست‌ها، نه تنها برای امسال، بلکه برای تمام دوران بدل شود.

این فیلم که افتتاحیه خود را آخر هفته پیش با ۸ میلیون دلار فروش داخلی و ۲۰ میلیون دلار فروش جهانی پشت سر گذاشت، با احتمال ضرر ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلاری روبه‌رو شد. اما حالا برادران وارنر با کاهش ۶۰ درصدی فروش بلیت فیلم، در دومین آخر هفته اکرانش، باید خود را برای یک کاهش بیشتر آماده ‌کند چون مجموع فروش این فیلم در ۲ هفته ۱۴.۴ میلیون دلار در داخل آمریکا و ۳۵.۳ میلیون دلار در سطح جهانی است. همه اینها در حالی رخ داده که هالیوودی‌های سرشناس از جمله آن هاتاوی، جین فوندا، گی‌یرمو دل تورو و مندی پاتینکین، به دفاع از «دیگر» برخاستند و مخاطبان را تشویق ‌کردند تا سینما بروند.

به نظر می‌رسد «دیگر» در نهایت در سطح جهانی بتواند حدود ۵۰ میلیون دلار بفروشد و از آنجا که برای رسیدن به نقطه سربه‌سر به فروشی۳۵۰ میلیون دلاری نیاز دارد، یکی از بزرگ ترین ضررهای گیشه را به نام خود ثبت کند.

این کمدی سیاه با بازی کروز در نقش یک سرمایه‌دار نفتی ثروتمند که شرکتش باعث فاجعه‌ای جهانی می‌شود، از اول هم کارش را با ریسک شروع کرد و در حالی که ابتدا برایش بودجه ۱۲۵ میلیون دلاری در نظر گرفته شد، در نهایت با هزینه ۱۶۰ تا ۱۸۰ میلیون دلار کار جمع شد و پس از آن هم استودیو ۱۰۰ میلیون دلار دیگر برای تبلیغات هزینه کرد.

در حالی که این فیلم با حضور یک ستاره بزرگ و کارگردان تحسین‌شده، می‌توانست حدود ۱۵ میلیون دلار برای کمپین اسکار هزینه کند، اما با توجه به استقبال سرد، احتمال این امر کم است.

نقدهای فیلم آنقدر بد بود که برادران وارنر در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ‌هایی منتشر کردند که تماشاگران را تشویق می‌کرد تا «خودشان تصمیم بگیرند»!

در حالی که سود یک فیلم تنها از اکران سینمایی نیست و قراردادهایی برای پخش تلویزیونی و پخش آنلاین هم وجود خواهد داشت، اما رسیدن به سود برای این فیلم سخت‌تر هم است زیرا تام کروز قراردادی دارد که به او اجازه می‌دهد درصدی از درآمد را -حتی پیش از جبران هزینه ساخت - برداشت کند.

استودیو برادران وارنر امسال ضررهای دیگری هم کرد که شامل «عروس» و «سوپرگرل» می شد. مایک د لوکا و پم عبدی، روسای مشترک وارنر در حالی جمعه گذشته با اکران «دیگر» از این شرکت جدا شدند که سال ۲۰۲۵ با فیلم‌های پرفروشی از جمله «گناهکاران»، «فیلمی از ماینکرفت» و «سلاح‌ها» یک فروش تاریخی را برای این استودیو رقم زدند، اما امسال هیچ یک از فیلم‌های این استودیو نتوانست از مرز ۱۰۰ میلیون دلار فروش داخلی عبور کند. اکنون این استودیو چشم انتظار فروش «تل‌ماسه: قسمت سوم» ساخته دنی ویلنوو با بازی تیموتی شالامی، زندیا و رابرت پتینسون در ماه دسامبر است.