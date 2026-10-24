دنی ویلنوو هم به حامیان «دیگِر» پیوست؛ یک سفر جهنمی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، «دیگِر» هنوز در گیشه مشکل دارد و منتقدان هم همچنان در مورد طنز آخرالزمانی الخاندرو جی.ایناریتو با بازی تام کروز اختلاف نظر دارند. حالا پس از آنکه بزرگانی چون مایکل مان، ران هاوارد، هیدئو کوجیما، گی‌یرمو دل تورو و آلفونسو کوارون از این فیلم حمایت کردند، یک کارگردان دیگر هم به صف کارگردان‌های هوادار این فیلم افزوده شد؛ دنی ویلنوو.

سازنده «تل‌ماسه» به تازگی در مراسم نمایش این فیلم در انجمن کارگردان‌ها که با پرسش و پاسخ با ایناریتو همراه بود، حضور یافت و از هیچ سخنی در حمایت از وی دریغ نکرد.

وی گفت: این یک سفر جهنمی است، یک کمدی است، اما یک کمدی خشمگین و آینه‌ای بسیار مهم از دوران ما، این فیلم بسیار مهم است.

با این حال، چیزی که بیش از همه ویلنوو را مجذوب خود ‌کرد، اشتیاق ایناریتو برای ریسک بود. وی خطاب به ایناریتو گفت: فیلم به فیلم، شما مرزها را جابه‌جا می‌کنید و من احساس می‌کنم که شما همیشه از نظر هنری خود را در موقعیت خطرناکی قرار می‌دهید. بحث در مورد این موضوع دشوار است. چه حقه‌های ساختگی «مرد پرنده‌ای»، چه آزمون وحشیانه تلاش برای بقا در «بازگشته از گور» و چه چشم‌انداز خودپسندانه «باردو»، ایناریتو کاری نمی‌کند که سرراست باشد و به همین دلیل گاهی با ۲ پا فرود می‌آید، گاهی نه. گاهی پاداش می‌گیرد و گاهی اوقات ناامید می‌شود.

ویلنوو همچنین به هنر دست‌ساز فیلم، از جمله مینیاتورها و جلوه‌های ویژه‌ عملی آن اشاره و اذعان کرد که چند نما کاملاً او را فریب داده است. وی گفت: کاملاً جواب داده، واقعاً کار چشمگیری است.

وی همچنین افزود که چارچوب تئاتری و صحنه‌ای فیلم به ایناریتو اجازه داد تا زبانی کاملاً منحصر به فرد خلق کند.

ویلنوو از بازی تام کروز هم تمجید کرد و گفت: به نظرم کاملاً موفق است.

آیا رأی‌دهندگان آکادمی هم همین احساس را خواهند داشت؟ کارگردان‌ها معمولاً به کارگردان‌هایی که فیلم‌هایشان را با جسارت بزرگ می‌سازند احترام می‌گذارند و اینکه ویلنوو به صورت علنی از فیلمی حمایت کند، ضرری ندارد اما با همه اینها «دیگِر» در چهارمین آخر هفته خود تنها ۳۰۲ سینما برای نمایش دارد و این نشان می‌دهد که ضرر هنگفتی برای برادران وارنر به جا می‌گذارد.

ویلنوو هم آزمون بزرگ خودش را در پیش دارد و «تل‌ماسه: قسمت سوم» که ۱۸ دسامبر (۲۷ آذر) اکرانش شروع می‌شود، پایان بخش سه‌گانه او خواهد بود.