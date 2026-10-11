هالیوود پشت تام کروز ایستاد؛ از مایکل مان تا جین فوندا در حمایت «دیگر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، هالیوود در حالی به دفاع از تام کروز آمده که فیلم جدید وی «دیگِر» ساخته الخاندرو جی. ایناریتو به یکی از بزرگترین شکست‌های استودیویی در تاریخ سینما بدل شده و این فیلم در سینماها با فروش فاجعه‌بار ۸ میلیون دلار در داخل کشور افتتاحیه خود را پشت سر گذاشت. حالا چهره‌های سرشناس صنعت سینما مانند مایکل مان، آن هاتاوی، جین فوندا، گی‌یرمو دل تورو، مندی پاتینکین، گلن پاول و دیگران از رسانه‌های اجتماعی برای دفاع از این فیلم استفاده کرده‌اند. در این میان صریح‌ترین صحبت را دل تورو انجام داد که در X نوشت: عاشق هنر باشید. لعنت به جدول‌ها.

پس از دفاع جانانه آلفونسو کوارون و گی‌یرمو دل‌تورو ۲ کارگردان مکزیکی از ایناریتو سازنده فیلم، حالا چهره‌های زیاد دیگری به دفاع از فیلم برخاسته‌اند، تا جایی که این اشتیاق موجب شده برخی از کارشناسان اسکار از کنار گذاشتن کامل فیلم دست بردارند.

آن هاتاوی در دفاع از این فیلم در لترباکس به آن ۱۰ از ۱۰ داد و نوشت: من عاشق این فیلم درخشان بودم. هوشمندانه و هیجان‌انگیز و پرخاشگرانه و خنده‌دار و جاه‌طلبانه است. ارزشش را دارد که وقت بگذارید و آن را ببینید و خودتان تصمیم بگیرید که چه برداشتی از آن دارید.

مندی پاتینکین حتی پا را فراتر گذاشت و آن را «یک کلاسیک آنی» و یکی از بزرگترین فیلم‌هایی که تا به حال دیده خواند و از مردم خواست به جای قدم زدن، سینما بروند. وی افزود: این یک اثر باورنکردنی است. قلب و روح را به سینما بازمی‌گرداند. هر چیزی که همه ما در مورد سینما دوست داریم، همین است. لطفا، لطفا، لطفا، راه نروید، فرار نکنید و این فیلم را ببینید.

جین فوندا کروز را برای «ریسک بزرگ و شجاعانه و با تمام وجود درگیر شدن در نقش» ستود و نوشت: این فیلم به ما اجازه می‌دهد تا شاهد جنبه دیگری از شجاعت تام کروز باشیم. پذیرفتن این نقش برای او یک ریسک بزرگ و شجاعانه بود و او در آن بسیار خوب و بسیار شجاع بود. او تمام تلاش خود را کرد و ۱۰۰ درصد مسئولیت این نقش را بر عهده گرفت ... این فیلم راهی بدیع و البته پرخطر برای بیدار کردن ما در مورد بحران آب و هوا نشان می‌دهد و من امیدوارم و دعا می‌کنم که تبلیغات دهان به دهان، مردم را به سمت این فیلم بکشاند، زیرا از نظر خلاقانه بسیار فراتر و به حقیقت نزدیک‌تر از هر فیلم دیگری است که تاکنون ساخته شده است.

پیام او به کروز و ایناریتو این بود: به شجاع بودن ادامه دهید.

گلن پاول که از دوستان نزدیک تام کروز است هم به این جمع پیوست و از وی حمایت کرد.

ران هاوارد هم نوشت که کار کروز در فیلم «دیگِر» باید دیده شود، در مورد آن فکر شود و مورد بحث قرار گیرد تا به طور کامل از آن تجلیل شود. وی بازی کروز را «یکی از آن اجراهای نادر» خواند.

مایکل مان، که کروز را در فیلم «وثیقه» کارگردانی کرده بود، بازی وی در این فیلم را «فوق‌العاده» خواند.

نشریه «دیلی بیست» البته واکنش به این فیلم را غیرطبیعی خواند و گفت که از پیش سازماندهی شده است و نوشت: شکست تام کروز به عجیب‌ترین آزمون هالیوود تبدیل شده است. هرچند فصل جوایز دهه‌هاست که با نوعی طراحی برگزار می‌شود، اما حتی اگر بخشی از این هماهنگی‌ها از پیش صورت گرفته باشد، نمی‌توان پذیرفت که همه این تحسین‌ها ساختگی باشد. هیچ کس مایکل مان یا هر یک از این چهره‌ها را نمی‌تواند مجبور ‌کند که برای فیلمی که متوسط است، بجنگند.

«دیگِر» به عنوان اولین نقش غیراکشن کروز در تقریباً یک دهه اخیر مورد توجه قرار گرفت. او در این فیلم در نقش یک سرمایه‌دار نفتی به نام «دیگِر راکول» ظاهر شده که پس از نقص یکی از سکوهایش در قطب جنوب و راهی شدن یخ‌ها به سمت اروپا و عوارض دیگر آن، دارد دنیا را با خاطر نابودی مواجه می‌کند.

نقدهایی که این فیلم گرفت به شدت متفاوت بود؛ در حالی که برخی آن را یک شاهکار خواندند، برخی دیگر آن را یک شکست غیرقابل تحمل نامیدند.

فیلم «دیگر» که با هزینه‌ای بین ۱۶۰ تا ۱۸۰ میلیون دلار ساخته شد، ۱۰۰ میلیون دلار هم برای تبلیغات و بازاریابی هزینه کرده است و باید در سینماهای جهان ۳۵۰ میلیون دلار بفروشد تا در گیشه به نقطه سربه‌سری برسد. در حالی که این فیلم شروعی ۲۰ میلیون دلاری را در سطح جهان ثبت کرده است، رسیدن به فروش ۳۵۰ میلیون دلار برایش غیرممکن است و حالا پیش‌بینی می‌شود که ضرری ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلاری را متحمل شود.