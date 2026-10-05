به گزارش خبرگزای مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، با وجود افتتاحیه ناامیدکننده فیلم «دیگِر» در گیشه، تام کروز هنوز آماده نیست فیلم جدیدش را دفن کند!

این بازیگر سرشناس با به اشتراک گذاشتن عکس‌هایی از پشت صحنه فیلمبرداری این فیلم در شبکه‌های اجتماعی، از بازیگران و عوامل فیلم قدردانی کرد.

این در حالی است که «دیگِر» فیلمی پرهزینه که الخاندرو جی. ایناریتو سکان هدایت آن را برای برادران وارنر برعهده داشت، در اولین هفته اکرانش در سینماها با مشکل مواجه شد.

این هجویه‌ ۱۲۵ میلیون دلاری که درباره یک سرمایه‌دار نفتی خودخواه است که موجب یک فاجعه طبیعی می‌شود، کارش را با فروش ۸ میلیون دلار در سینماهای داخل آمریکا و فروش جهانی ۲۰ میلیون دلار شروع کرد.

با وجود این کروز نوشت: «دیگِر» رسماً در سینماها اکران شده و من بسیار مفتخرم که فرصت ساخت این فیلم را در کنار چنین هنرمندان با استعدادی داشته‌ام. از تمام بازیگران و عوامل به خاطر فداکاری، سخت‌کوشی و شادی‌شان متشکرم. این تجربه واقعاً فراموش‌نشدنی بود و من به آنچه خلق کردیم بسیار افتخار می‌کنم.

کمپانی برادران وارنر این فیلم را از روز جمعه در ۳۳۰۰ سینمای آمریکای شمالی اکران کرد. این استودیو، این پروژه را یک جهش بزرگ خلاقانه می‌داند که امیدوار است پتانسیل جوایز را داشته باشد.

اما به نظر می‌رسد مسیر فیلم برای کسب جوایز هم بسیار چالش برانگیز باشد زیرا امتیاز C+ را در سینمااسکور از مخاطبان دریافت کرده و ۵۱ درصد از منتقدان در راتن تومیتوز آن را تایید کرده‌اند. دیوید رونی منتقد ارشد فیلم، در نقد خود برای هالیوود ریپورتر، این فیلم را «مرده و دفن شده» توصیف کرد.

در فیلم «دیگر» کروز تنومند و طاس را می‌بینیم که از فیلم‌های اکشن و پر از صحنه‌ای که مخاطبانش انتظار دارند، فاصله می‌گیرد و در نقش دیگِر راکوِل ظاهر می‌شود.

کروز اوایل هفته پیش، پس از نمایش فیلم «دیگِر» در لس‌آنجلس، در گفتگویی روی صحنه، درباره تلاشش برای موفقیت در طول دوران حرفه‌ای‌اش، پس از شروع این حرفه در سنین جوانی، صحبت کرد.

این بازیگر درباره فیلمسازی گفت: امید من همیشه این است که فیلم‌ها به اندازه کافی خوب عمل کنند تا من دوباره فرصت انجام این کار را داشته باشم. مردم می‌خواهند چیزهای واقعی ببینند. این کاری است که ما باید برای انجامش تلاش کنیم.

ددلاین هم نوشت: حالا دیگر منابع بی‌شماری دارند می‌گویند «دیگِر» حدود ۱۵۰ میلیون دلار ضرر خواهد کرد و این در صورتی است که خوش شانس باشد و به فروش جهانی ۵۰ میلیون دلاری برسد.

از سوی دیگر زمان‌بندی ناکامی «دیگِر» هم شکسپیرگونه است و در دردناک‌ترین لحظه اتفاق می‌افتد؛ درست زمانی که دیوید الیسون مدیرعامل مشترک اسکای‌دنس (مدیرعامل سابق پارامونت) اعلام کرد پس از ادغام پارامونت و برادران وارنر قراردادهای مایکل د لوکا و پاملا عبدی روسای وارنر برادرز تمدید نمی شود و آنها در سمت خود باقی نخواهند ماند، در حالی که کمپانی وارنر به رکورد جهانی ۴.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ رسید که بهترین رکورد از سال ۲۰۱۹ و با کسب ۱۱ جایزه اسکار رخ داد.