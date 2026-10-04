به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد اف ریل، وقتی یکی از ۳ یار مکزیکی ضربه می‌خورد، ۲ نفر دیگر هستند تا از او دفاع کنند. این معامله‌ای است که ۳ دهه بین آلخاندرو جی.ایناریتو، گی‌یرمو دل‌تورو و آلفونسو کوارون پا برجا بوده و این آخر هفته یک بار دیگر خود را نشان داد. دلیل آن هم این است که «دیگِر» فیلم جدید ایناریتو با امتیاز ۵۱ درصد در راتن تومیتوز و ۷ میلیون دلار فروش در آخر هفته، نیاز به دفاع دارد.

کوارون که به ندرت در رسانه‌های اجتماعی ظاهر می‌شود، با پستی در X فهرستی از فیلم‌های کلاسیک درجه یک را ردیف کرد که در زمان اکران با انتقاد شدید برخی منتقدان مواجه شده بودند: «بلید رانر»، «۲۰۰۱: یک اودیسه فضایی»، «متروپولیس» و «قوانین بازی» ژان رنوار و انتقادهای اولیه به فیلم جدید را با نحوه نگاه امروزی به همان فیلم‌ها مقایسه کرد. البته او هرگز نام «دیگِر» را ذکر نکرد. لازم هم نبود.

از سوی دیگر گی‌یرمو دل تورو که اصولا اهل سکوت نیست، پا را فراتر گذاشت. سازنده «فرانکنشتاین» و «شکل آب»، در ۲۴ ساعت گذشته چندین بار پست گذاشت و ابتدا به وب‌سایت IGN حمله کرد که گفته بود دیدن «دیگِر» در سینما نظر کسی را تغییر نمی‌دهد و اگر قرار باشد بخنداند، پس از نمایش در «اچ‌بی‌او مکس» هم می‌خنداند. دل تورو این برداشت را «کاملاً حقیرانه» خواند و افزود که چه بخواهید چه نخواهید این فیلم «از نظر مقیاس، جاه‌طلبی و گستردگی در سطح پرده سینما بی‌نظیر است. جسور، بی‌باک و از نظر سینمایی پیچیده. قطعاً یک تجربه سینمایی!».

او سپس به سراغ فیلم «شیاطین» ساخته کن راسل رفت و به یاد آورد که چگونه در کودکی در مکزیک، شاهد بود که منتقدان نسخه سال ۱۹۷۱ برادران وارنر را به عنوان «افراطی و سلطه‌جویانه» رد می‌کردند و کلیسا هم آن را کفر می‌دانست.

وی عنوان کرد که اکنون بیش از هر زمان دیگری آن را دوست دارد، زیرا در واقع درباره کاری است که روایت‌های سیاسی با تسخیر انجام می‌دهند، نه خود تسخیر و افزود: خوشحالم که برادران وارنر ریسک می‌کند؛ حتی الان... راستی، یک فیلم درباره «تغییرات اقلیمی» در حال اکران است که درباره تغییرات اقلیمی نیست، بلکه دستکاری روایت‌هاست و بله، توسط برادران وارنر منتشر شده است؛ احتمالاً آخرین فیلمی است که آنها به این شکل خواهند ساخت و البته «بیش از حد، زیاده‌روی» تلقی شده است، پس آن را در سینما ببینید.

اما مشکل اصلی در گیشه است، زیرا تا پایان یکشنبه احتمالا «دیگِر» در افتتاحیه داخلی باید حدود ۷ میلیون دلار فروخته باشد که برای فیلمی که بین ۱۶۰ تا ۱۸۰ میلیون دلار هزینه داشته، کاملاً وحشتناک است و برای فیلمی از تام کروز، عددی باورنکردنی.

با این حال نباید خیلی از نقدها تعجب کرد زیرا مدتی است که جایگاه ایناریتو در بین منتقدان رو به کاهش است. به یقین بردن ۲ جایزه بهترین کارگردانی برای «مرد پرنده‌ای» و «بازگشته از گور» موجب شد که هالیوود او را بپذیرد، اما این امر روایتی متضاد را شکل داده مبنی بر اینکه او کارگردانی خودنماست و بیشتر به سبک خود علاقه دارد تا شخصیت‌هایش.

پس از آن ۲ فیلم، «باردو» از راه رسید که اولین بار در ونیز ۲۰۲۲ به نمایش درآمد و نقدهای ناخوشایندی گرفت، شاید بدترین نقدهای دوران حرفه‌ای ایناریتو و از آن به عنوان فیلمی یاد شد پر زرق و برق و خودپسند. بنابراین زمانی که «دیگِر» اکران شد، بسیاری از منتقدان از قبل تصمیم گرفته بودند که فیلم ایناریتویی یعنی چه و به همین دلیل دریافت امتیاز ۵۱ درصد واقعاً تعجب‌آور نیست.