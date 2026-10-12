فروشنده لوازم یدکی قاچاق در یزد میلیاردی جریمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد، محمد نوروزی اظهار کرد: پرونده فروش لوازم یدکی خودروی قاچاق به ارزش ۷۱۶ میلیون ریال در شعبه دوم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان یزد بررسی شد.

وی افزود: با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن اسناد گمرکی، تخلف انتسابی محرز شناخته شد و شعبه رسیدگی‌کننده علاوه بر ضبط کالا، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۴۳۳ میلیون ریال جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا محکوم کرد.

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد ادامه داد: حکم صادرشده در اداره اجرای احکام اجرا و پرونده مختومه شد.

نوروزی خاطرنشان کرد: این لوازم یدکی در جریان بازرسی واحدهای صنفی از سوی واحد بازرسی و نظارت اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان یزد کشف و پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.