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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۱

قاچاقچی خودروی لکسوس در یزد ۱۰۶ میلیارد ریال جریمه شد

قاچاقچی خودروی لکسوس در یزد ۱۰۶ میلیارد ریال جریمه شد

یزد- سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی یزد از محکومیت قاچاقچی یک دستگاه خودروی لکسوس LX۵۷۰ به پرداخت ۱۰۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان یزد، محمد نوروزی گفت: پرونده قاچاق یک دستگاه خودروی لکسوس LX۵۷۰ در شعبه اول بدوی و رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان اردکان رسیدگی شد.

وی افزود: با توجه به محتویات پرونده و ارائه‌نشدن اسناد گمرکی، تخلف قاچاق محرز شد و شعبه علاوه بر ضبط خودرو، متخلف را به پرداخت ۱۰۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

نوروزی ادامه داد: مأموران اداره اطلاعات شهرستان اردکان این خودروی لکسوس را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال کردند.

کد مطلب 6966179

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