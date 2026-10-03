قاچاقچی خودروی لکسوس در یزد ۱۰۶ میلیارد ریال جریمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان یزد، محمد نوروزی گفت: پرونده قاچاق یک دستگاه خودروی لکسوس LX۵۷۰ در شعبه اول بدوی و رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان اردکان رسیدگی شد.

وی افزود: با توجه به محتویات پرونده و ارائه‌نشدن اسناد گمرکی، تخلف قاچاق محرز شد و شعبه علاوه بر ضبط خودرو، متخلف را به پرداخت ۱۰۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

نوروزی ادامه داد: مأموران اداره اطلاعات شهرستان اردکان این خودروی لکسوس را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال کردند.