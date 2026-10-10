نانوایی متخلف در اردکان به دلیل فروش غیرقانونی آرد دولتی پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری شهرستان اردکان، محمد فیاض‌فر با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق مردم و منابع دولتی اظهار کرد: با هرگونه تخلف در توزیع آرد دولتی، خارج کردن آن از چرخه قانونی و فروش آزاد این محصول، بدون اغماض برخورد می‌شود.

وی افزود: دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی با متخلفانی که در توزیع آرد دولتی دخل و تصرف غیرقانونی داشته باشند، برخورد خواهند کرد.

دادستان عمومی و انقلاب اردکان با بیان اینکه این اقدام در راستای جلوگیری از تخلفات و مدیریت صحیح منابع دولتی انجام شده است، به فعالان این حوزه هشدار داد هرگونه تخلف، پیگیری قانونی و برخورد متناسب با مقررات را در پی خواهد داشت.