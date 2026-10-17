جریمه ۱۲۰ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، محمد نوروزی اظهار کرد: پرونده قاچاق ۲۵ هزار لیتر نفت‌گاز به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در شعبه چهارم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان یزد بررسی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک، اتهام انتسابی را محرز دانست و متخلف را علاوه بر ضبط سوخت کشف‌شده، به پرداخت ۸۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش تخلف محکوم کرد.

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی یزد ادامه داد: با توجه به بیشتر بودن ارزش وسیله نقلیه از سوخت کشف‌شده، ۴۰ میلیارد ریال دیگر معادل ارزش سوخت به جریمه اضافه شد و مجموع محکومیت به ۱۲۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال رسید.

نوروزی گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی یزد این محموله را از یک دستگاه کامیون کشنده کشف کردند و پس از اجرای حکم در اداره اجرای احکام، جریمه وصول شد.