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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۳۶

جریمه ۱۶ میلیارد ریالی شرکت بتن آماده متقلب در یزد

جریمه ۱۶ میلیارد ریالی شرکت بتن آماده متقلب در یزد

یزد- سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی یزد از محکومیت یک شرکت بتن آماده به پرداخت بیش از ۱۶ میلیارد ریال جریمه و خسارت در پرونده تقلب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی یزد، محمد نوروزی اظهار کرد: پرونده تقلب در عیار بتن به ارزش ۱۱۴ میلیون و ۶۶۰ هزار ریال و مطالبه ۱۵ میلیارد ریال خسارت از سوی شاکی در شعبه بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان یزد رسیدگی شد.

وی افزود: با بررسی مستندات و نتایج آزمایشگاه تخصصی، تخلف شرکت محرز شد و این شرکت به پرداخت ۱۵ میلیارد ریال خسارت به شاکی، ۱۵ میلیون ریال هزینه کارشناسی و یک میلیارد و ۱۴۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

نوروزی ادامه داد: مجموع محکومیت شرکت به بیش از ۱۶ میلیارد و ۱۶۱ میلیون ریال رسید و حکم پس از طی مراحل قانونی اجرا شد. این پرونده پس از شکایت مشتری و ارسال گزارش بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت یزد تشکیل شد.

کد مطلب 6987957

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