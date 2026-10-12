به گزارش خبرگزاری مهر، عمر علی‌پور در این زمینه با بیان اینکه، میزان زیان وارده به باغداران حدود یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است اظهار کرد: پس از وقوع بارش شدید تگرگ و گزارش خسارت به باغ‌های منطقه پیران، بلافاصله کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برای بررسی وضعیت باغ‌ها و ارزیابی میزان خسارت به مناطق آسیب‌دیده اعزام شدند.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، ۸۰ هکتار از باغ‌های سیب و پنج هکتار از باغ‌های انگور منطقه دچار خسارت شده‌اند و میزان زیان واردشده به باغداران حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

مدیر جهاد کشاورزی پیرانشهر گفت: گزارش‌های مربوط به خسارت‌های واردشده به باغداران برای بررسی وضعیت کشاورزان آسیب ‌دیده و پیگیری حمایت‌های لازم به ستاد مدیریت بحران شهرستان ارائه شده است.

علی‌پور با اشاره به پایین بودن سطح پوشش بیمه‌ای باغ ‌های شهرستان گفت: کمتر از پنج هکتار از باغ‌های پیرانشهر تحت پوشش بیمه قرار دارد که این موضوع می‌تواند جبران خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی را برای باغداران با دشواری بیشتری همراه کند.

وی با تاکید بر اهمیت حمایت از بهره‌برداران آسیب‌دیده اظهار کرد: بررسی خسارت‌ها و پیگیری موضوع از طریق دستگاه‌های مسئول برای رسیدگی به وضعیت باغداران و فراهم کردن زمینه حمایت از آنان ضروری است.

بارش تگرگ طی چند روز گذشته بیشتر مناطق جنوب آذربایجان غربی را تحت تاثیر قرار داد و کشاورزان زیادی دچار خسارت شده اند.

پایین بودن سطح پوشش بیمه‌ای باغ‌ ها نیز ضرورت توجه بیشتر به بیمه محصولات کشاورزی و حمایت از باغداران در برابر حوادث طبیعی را برجسته می ‌کند.