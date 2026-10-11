تداوم وضعیت نارنجی در استان سمنان؛ خطر بروز سیلاب در شرق و شمال

به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت سامانه بارشی از بعدازظهر شنبه در استان سمنان، به‌ویژه در مناطق شمالی و شرقی، موجب بارش باران، آب‌گرفتگی معابر و وقوع سیلاب‌های محلی در برخی نقاط شده است؛ شرایطی که بر اساس هشدار هواشناسی، امروز یکشنبه نیز ادامه خواهد داشت.

بارش‌های نسبتاً قابل‌توجه در مناطقی از جمله شاهرود، میامی، دامغان، مجن و بسطام، از عصر روز گذشته آغاز شد و علاوه بر تغییر چهره شهرها و روستاها، آب‌گرفتگی معابر درون‌شهری و برون‌شهری را به دنبال داشت.

تداوم بارندگی‌ها تا بامداد یکشنبه نیز در برخی نقاط استان موجب اختلال در تردد خودروها و شکل‌گیری روان‌آب‌ها و سیلاب‌های محلی شد. در همین راستا، اداره کل هواشناسی استان سمنان با صدور هشدار سطح نارنجی، نسبت به مخاطرات ناشی از فعالیت این سامانه جوی هشدار داده است.

بر اساس اعلام هواشناسی، امروز یکشنبه نیز احتمال تداوم بارندگی‌های شدید، جاری شدن روان‌آب‌ها و وقوع سیلاب، به‌ویژه در مناطق شمالی و شرقی استان سمنان، وجود دارد.

در هشدار نارنجی هواشناسی، علاوه بر احتمال بارش شدید باران و تگرگ، خطر وقوع صاعقه و وزش بادهای نسبتاً شدید نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

هواشناسی همچنین از شهروندان خواسته است در صورت وقوع سیلاب، از توقف در حاشیه جریان‌های سیلابی و تصویربرداری از آن‌ها خودداری کنند؛ چراکه سرعت و مسیر حرکت آب قابل پیش‌بینی نیست و نزدیک شدن به جریان‌های سیلابی می‌تواند خطرآفرین باشد.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، سامانه بارشی که اوج فعالیت آن از شب گذشته تا بامداد امروز بوده است، از بعدازظهر یکشنبه به‌تدریج از سمت شرق استان و محدوده شهرستان میامی خارج می‌شود.

همچنین کاهش نسبی دمای هوا به میزان سه تا پنج درجه در روزهای شنبه و یکشنبه پیش‌بینی شده است؛ کاهشی که بیشترین نمود آن در ارتفاعات و مناطق شمال‌شرقی استان مشاهده شده است.

از دیگر توصیه‌های هواشناسی در پی وزش بادهای نسبتاً شدید، می‌توان به محکم کردن سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی، احتیاط در عبور از مجاورت ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان خشک، استحکام و ترمیم سقف گلخانه‌ها و سایر سازه‌های آسیب‌پذیر و خودداری از توقف و پارک خودرو زیر درختان خشک و فرسوده یا در مجاورت ساختمان‌های نیمه‌کاره اشاره کرد.

گزارش‌های محلی نیز حاکی از آن است که بارش‌های مداوم از بعدازظهر شنبه تا بامداد یکشنبه در برخی نقاط، از جمله شاهرود، به جاری شدن سیلاب‌های محلی منجر شده است. با توجه به تداوم احتمال بارندگی و روان‌آب‌ها، رعایت توصیه‌های ایمنی و پرهیز از حضور در حاشیه مسیل‌ها و مسیرهای سیلابی ضروری است.