هشدار نارنجی هواشناسی صادر شد؛ بارش باران و تگرگ در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان سمنان در پی ورود سامانه کم فشار بارشی و برودتی از سمت شمال به این استان، هشدار نارنجی خود را فعال کرده است.

هشدار نارنجی هواشناسی متناظر بر ورود ابر ها از سمت شمال، بارش های نسبتاً شدید، رگبار باران و ماه آلودگی و کاهش دید افقی به خصوص در نیمه شمالی استان و خطر در تردد به نقاط کوهستانی خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: همزمان با بامداد یکشنبه توده هوای کم فشار و بارش زا وارد استان سمنان شده است.

سید ایرج مصطفوی از احتمال بارش تگرگ، باران شدید و راه گرفتن سیلاب ابتدا در نواحی شمالی و سپس در دیگر نقاط این استان خبر داد و ابراز کرد: سازمان هواشناسی هشدار نارنجی خود را فعال کرده است.

وی از آماده باش دستگاه های مختلف امدادی و خدماتی در استان سمنان خبر داد و افزود: این سامانه از بعد از ظهر امروز شنبه فعالیت خود در مرز بین استان های مازندران و سمنان آغاز می کند اما همزمان با صبح یکشنبه بخش قابل توجه استان را فرا می گیرد.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان نیمه شمالی، ارتفاعات و مناطق شرقی را کانون فعالیت این سامانه کم فشار بارشی دانست و تاکید کرد: احتمال بروز مخاطرات در بخش کشاورزی به واسطه تگرگ، افت دمای هوا و همچنین بارش های شدید وجود دارد.

مصطفوی با بیان اینکه احتمال خسارات به ابنیه و تاسیسات، گلخانه ها را مزارع و باغات و ... بر اثر وزش بادهای شدید در همه نقاط استان سمنان وجود دارد، افزود: عدم چرای دام و صعود به ارتفاعات و اطراق کردن در ییلاقات استان سمنان در این هشدار نارنجی گنجانده شده است.

وی از راه افتادن سیلاب ها به خصوص در شمال و شرق استان سمنان طی 24 ساعت پیش رو خبر داد و افزود: تمهیدات لازم برای مقابله با این پدیده می بایست اتخاذ شود.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه طی بعد از ظهر امروز تا بامداد دوشنبه شاهد افت دمای هوا هم در استان هستیم، گفت: مردم به جاده های مرتفع و مسیرهای کوهستانی وارد نشوند.

هواشناسی استان سمنان تاکید کرده که مردم این استان و مسافران عبوری حتما توصیه های ارائه شده در هشدار نارنجی رنگ را جدی بگیرند.