به گزارش خبرگزاری مهر، علی ملاشاهی اظهار کرد: از روز دوشنبه تا شب سهشنبه، ۲۰ تا ۲۱ مهرماه، ارتفاعات جنوبی و مرکزی استان، بهویژه شهرستانهای سرباز، راسک، مهرستان، سیب و سوران و سراوان، تحت تأثیر فعالیت سامانه بارشی قرار میگیرند.
رئیس اداره پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای ادارهکل هواشناسی سیستانوبلوچستان افزود: در این مدت، رگبار باران، رعدوبرق، تندبادهای شدید و لحظهای و در برخی نقاط احتمال بارش تگرگ پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: روز یکشنبه نیز احتمال بارشهای پراکنده در شهرستان زاهدان و ارتفاعات مرکزی استان وجود دارد.
توصیههای هواشناسی برای کاهش خسارات احتمالی
ملاشاهی با توصیه به شهروندان برای رعایت نکات ایمنی تأکید کرد: از تردد و اسکان در حاشیه رودخانههای فصلی و همچنین انجام فعالیتهای کوهنوردی در مناطق مرتفع خودداری شود.
وی همچنین از دامداران خواست با اتخاذ تمهیدات لازم، برای پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از فعالیت سامانه بارشی اقدام کنند.
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