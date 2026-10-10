به گزارش خبرگزاری مهر، علی ملاشاهی اظهار کرد: از روز دوشنبه تا شب سه‌شنبه، ۲۰ تا ۲۱ مهرماه، ارتفاعات جنوبی و مرکزی استان، به‌ویژه شهرستان‌های سرباز، راسک، مهرستان، سیب و سوران و سراوان، تحت تأثیر فعالیت سامانه بارشی قرار می‌گیرند.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای اداره‌کل هواشناسی سیستان‌وبلوچستان افزود: در این مدت، رگبار باران، رعدوبرق، تندبادهای شدید و لحظه‌ای و در برخی نقاط احتمال بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: روز یکشنبه نیز احتمال بارش‌های پراکنده در شهرستان زاهدان و ارتفاعات مرکزی استان وجود دارد.

توصیه‌های هواشناسی برای کاهش خسارات احتمالی

ملاشاهی با توصیه به شهروندان برای رعایت نکات ایمنی تأکید کرد: از تردد و اسکان در حاشیه رودخانه‌های فصلی و همچنین انجام فعالیت‌های کوهنوردی در مناطق مرتفع خودداری شود.

وی همچنین از دامداران خواست با اتخاذ تمهیدات لازم، برای پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از فعالیت سامانه بارشی اقدام کنند.