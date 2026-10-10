مشهد بارانی می شود؛دمای هوای امشب به ۱۶ درجه می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام هواشناسی خراسان رضوی تا روز دوشنبه بارش باران در سطح استان خراسان رضوی ادامه خواهد داشت، از بعدازظهر امروز، با تقویت سامانه ناپایدار جوی، بر گستره و شدت بارش‌ها در خراسان رضوی افزوده می‌شود که در نیمه شمالی استان، بارش‌ها به‌صورت رگبار باران خواهد بود و در مناطق مستعد، احتمال وقوع رعدوبرق و تگرگ نیز وجود دارد.

با توجه به رگباری بودن بارش‌ها برای عصر امروز و فردا، احتمال آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن رواناب و سیلابی شدن مسیل‌ها در نیمه شمالی استان وجود دارد.

امروز و فردا در نواحی بادخیز شرقی و جنوبی استان نیز گاهی وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

در این مدت، تشکیل مه و کاهش دید، به‌ویژه در ساعات شب و اوایل صبح، در محورهای کوهستانی استان دور از انتظار نیست.

دمای هوای مشهد امروز به ۲۹ درجه و امشب به ۱۶ درجه سانتی‌گراد می‌رسد. بیشینه دمای مشهد فردا ۲۴ درجه و روز دوشنبه ۲۳ درجه پیش‌بینی شده است و دمای صبح سه‌شنبه به ۱۲ درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد.

بارش باران در مشهد از بعدازظهر امروز تا فردا ادامه خواهد داشت، اما حجم بارش در مشهد در مقایسه با برخی مناطق استان چندان زیاد پیش‌بینی نمی‌شود.