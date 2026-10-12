به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، موسیقی-نمایش «ریورس» در فضایی لامکان و لازمان، انسان معاصر را در مواجهه با جبر، اختیار و نیروهایی قرار می‌دهد که مسیر زندگی وی را شکل می‌دهند. این اثر نمایشی به آهنگسازی و کارگردانی پیمان خازنی و نویسندگی مهلا آبان، به‌زودی روی صحنه می‌رود.

مهلا آبان نویسنده این اثر گفت: «ریورس» با فاصله گرفتن از روایت‌های آشنای تاریخی و الگوهای معمول داستان‌گویی، به سراغ انسان معاصر و انتخاب‌های او می‌رود؛ انسانی که همواره میان آنچه خود انتخاب می‌کند و آنچه بر وی تحمیل می‌شود، در رفت‌وآمد است.

وی افزود: در این اثر، مرز میان افسانه و واقعیت، گذشته و اکنون، جبر و اختیار به چالش کشیده می‌شود و جهان نمایش در فضایی شکل می‌گیرد که زمان و مکان در آن، معنایی ثابت و قطعی ندارند.

«ریورس» تلاشی است برای ساختن مواجهه‌ای متفاوت با جهان امروز؛ اثری که موسیقی، نمایش و ادبیات را در یک منظومه واحد به هم پیوند می‌دهد.