به گزارش خبرگزاری مهر، در پی استقبال مخاطبان از نمایشنامه‌خوانی «مِهر دوم» نوشته جلال تهرانی، این برنامه روز سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ در مکتب تهران تکرار می‌شود. نخستین جلسه خوانش این اثر، سه‌شنبه ۱۴ مهر، با خوانش نویسنده و حضور علیرضا مشایخی آهنگساز و نظریه‌پرداز موسیقی معاصر ایران و جمعی از هنرمندان تئاتر برگزار شد.

«مِهر دوم» از آثار جلال تهرانی است که بر اساس نظریه «متاایکس» علیرضا مشایخی نوشته شده و به وی تقدیم شده است. به گفته تهرانی، این نمایشنامه تنها اثر وی است که به شخصی تقدیم کرده است.

جلال تهرانی در شکل‌گیری این اثر کوشیده است نظریه متاایکس را از حوزه موسیقی به ادبیات نمایشی منتقل کند و امکان‌های آن را در ساختار و زبان نمایشنامه مورد تجربه قرار دهد. از این منظر، حضور علیرضا مشایخی در جلسه خوانش «مِهر دوم»، فرصتی برای مواجهه صاحب نظریه با اثری نمایشی بود که بر مبنای اندیشه وی شکل گرفته است.

در این نشست، گلچهره سجادیه، محمد امیریاراحمدی، سهراب حسینی، فارس باقری، مهدی نصرتی و احسان فلاحت پیشه نیز حضور داشتند.

پس از خوانش نمایشنامه، جلسه گفتگو درباره اثر برگزار شد و محمد امیریاراحمدی و فارس باقری درباره نمایشنامه، ویژگی‌های آن و رویکرد جلال تهرانی به نگارش اثر به گفتگو پرداختند.

این رویداد در چارچوب سلسله‌ جلسات نمایشنامه‌خوانی مکتب تهران برگزار شد؛ برنامه‌ای که با هدف خوانش آثار نمایشی و فراهم‌کردن فضایی برای مواجهه و گفتگو میان نویسندگان، هنرمندان و مخاطبان تئاتر شکل گرفته است.

با توجه به استقبال مخاطبان از نخستین جلسه، نمایشنامه‌خوانی «مِهر دوم» روز سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۸:۳۰ بار دیگر با خوانش جلال تهرانی در مکتب تهران برگزار می‌شود.