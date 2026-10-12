  1. هنر
  2. تئاتر
۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۵

رویداد «زندگی‌های ناتمام» به یاد کودکان شهید برگزار می‌شود

رویداد «زندگی‌های ناتمام» به یاد کودکان شهید برگزار می‌شود

رویداد فرهنگی و هنری «زندگی‌های ناتمام» به یاد کودکان شهید در باغ کتاب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد فرهنگی و هنری «زندگی‌های ناتمام» با هدف گرامیداشت یاد کودکان شهید جنگ تحمیلی سوم، از ۲۰ تا ۲۵ مهر در باغ کتاب تهران برگزار می‌شود.

این رویداد هم‌زمان با هفته ملی کودک و با همکاری گروه سفیران صلح و دوستی و انجمن دفاع از قربانیان تروریسم برگزار می‌شود.

نمایشگاه نقاشی با آثاری از کودکان هند، ایتالیا و آلمان و نمایشگاه عکس مدرسه میناب، از بخش‌های این رویداد است. همچنین برنامه‌های «کاروان قصه‌های تمدنی»، قصه‌گویی، نقالی و شاهنامه‌خوانی در طول برگزاری این رویداد اجرا می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند از ۲۰ تا ۲۵ مهر برای بازدید از این رویداد به باغ کتاب تهران، واقع در بزرگراه شهید حقانی، مسیر غرب به شرق، خروجی کتابخانه ملی و بلوار کتابخانه ملی مراجعه کنند.

کد مطلب 6975603

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها