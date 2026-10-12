به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد فرهنگی و هنری «زندگی‌های ناتمام» با هدف گرامیداشت یاد کودکان شهید جنگ تحمیلی سوم، از ۲۰ تا ۲۵ مهر در باغ کتاب تهران برگزار می‌شود.

این رویداد هم‌زمان با هفته ملی کودک و با همکاری گروه سفیران صلح و دوستی و انجمن دفاع از قربانیان تروریسم برگزار می‌شود.

نمایشگاه نقاشی با آثاری از کودکان هند، ایتالیا و آلمان و نمایشگاه عکس مدرسه میناب، از بخش‌های این رویداد است. همچنین برنامه‌های «کاروان قصه‌های تمدنی»، قصه‌گویی، نقالی و شاهنامه‌خوانی در طول برگزاری این رویداد اجرا می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند از ۲۰ تا ۲۵ مهر برای بازدید از این رویداد به باغ کتاب تهران، واقع در بزرگراه شهید حقانی، مسیر غرب به شرق، خروجی کتابخانه ملی و بلوار کتابخانه ملی مراجعه کنند.