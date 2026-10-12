به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین دوره رویداد «صدای نمایشنامه‌نویس» به دبیری سید علی معتضدی و توسط کانون نمایشنامه‌نویسان و مترجمان خانه تئاتر برگزار می‌شود و در جریان آن نمایشنامه‌های منتخب به صورت نمایشنامه‌خوانی ارائه می‌شوند.

«امتداد یک خاموشی» نوشته سارا الهیان به کارگردانی سید حسن حسینی، یکی از آثار حاضر در این دوره از رویداد است که با حضور سعید کریمی، فرشید قلی‌پور و مژگان غلامی به ترتیب حضور در نمایشنامه‌خوانی اجرا خواهد شد. آهنگسازی این اثر را وحید قنوعی بر عهده دارد و سعید میرزایی نیز مجری طرح است.

داستان این نمایشنامه در سال ۱۳۲۰ می‌گذرد و شخصیت‌های اصلی آن شازده (احمد میرزا)، الیاس و دده هستند. در روایت اثر، پس از برکناری رضاشاه، خبرهایی درباره حضور مخفیانه وی و احتمال اقامتش در خانه شازده مطرح می‌شود. شازده که رضاشاه را عامل بدبختی خاندان قاجار می‌داند، تصمیم می‌گیرد با کمک افراد خانه وی را به قتل برساند.

نمایشنامه‌خوانی «امتداد یک خاموشی» روز پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۱۶ در تماشاخانه عباس جوانمرد، واقع در خیابان سمیه، بعد از خیابان نجات‌الهی، خانه تئاتر برگزار می‌شود.

بلیت این نمایشنامه‌خوانی از طریق سامانه تیوال قابل خریداری است.