خانه تئاتر میزبان جشن هفته ملی کودک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، جشن هفته ملی کودک با مشارکت کانون تئاتر کودک و نوجوان و انجمن نمایشگران عروسکی خانه تئاتر و مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برپا شد.

هدف از برگزاری این رویداد، آشنایی بیشتر کودکان با هنر نمایش، تئاتر عروسکی و فراهم کردن زمینه حضور و مشارکت کودکان و خانواده‌هایشان در فعالیت‌های فرهنگی و هنری بود.

در بخش نمایش‌های صحنه‌ای، چهار اثر در سالن جوانمرد خانه تئاتر برای کودکان و نوجوانان اجرا شد. «لولوی آوازه‌خوان» به کارگردانی ریحانه باغبادی، «گرگ بلا، جلو بیا جلو بیا» به کارگردانی سمیرا یزدان‌پژو، «قیچی که دنبال کار می‌گشت» به کارگردانی سعید زین‌العابدین و «کلاویه» به کارگردانی فرزانه میرزایی، آثار این بخش بودند.

نمایش «خیمه» با اجرای مسعود حاتمی، قصه خوانی تعاملی روشنک کریمی نیز در سه نوبت برگزار شد و کودکان در فضایی تعاملی با قصه و نمایش همراه شدند.

از دیگر بخش‌های جشن، اجرای حرکات موزون با همراهی موسیقی توسط کودکان هنرمند سندرم داون بود که با استقبال حاضران همراه شد. اجرای عروسک‌های نمایشی حامد زارعان در برنامه و اجرای «پسر ویولن‌زن» توسط هوتن آزادی، از دیگر برنامه‌های جشن هفته ملی کودک بود.

در بخش فعالیت‌های تعاملی، غرفه‌های کاردستی با مسئولیت زهرا طباطبایی و ساخت عروسک و بازی های نمایشی با همراهی طیبه آنجدانی برپا شد. برنامه «قصه، کاردستی و نمایش» با اجرای میترا کریمخانی، گریم کودک با همراهی دانشجویان خانم دلیری و فعالیت‌های عروسک‌گردانی نمایشگران عروسکی نیز از دیگر برنامه‌هایی بود که کودکان و خانواده‌هایشان در آن مشارکت کردند.

مهدی صفی‌آبادی، عروسک‌گردان عروسک گربه نیز به‌صورت خودجوش در این رویداد حضور یافت و لحظاتی شاد برای کودکان ایجاد کرد.

جشن هفته ملی کودک در خانه تئاتر با مجموعه‌ای از اجراهای نمایشی، برنامه‌های هنری و فعالیت‌های تعاملی، فرصتی برای آشنایی کودکان با ظرفیت‌های هنرهای نمایشی و عروسکی و حضور خانواده‌ها در فضایی فرهنگی و هنری فراهم کرد.