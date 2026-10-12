۴ تُن چوب بلوط قاچاق در اندیمشک توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید شمس‌اله موسوی ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی قیلاب در راستای اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق منابع ملی، پس از دریافت گزارش مبنی بر نگهداری چوب قاچاق، بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و در بازرسی از محل مورد نظر، بیش از چهار تُن چوب بلوط فاقد هرگونه مجوز قانونی را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی اندیمشک با اشاره به برآورد مالی این محموله توضیح داد: ارزش تقریبی این حجم از درختان بلوط قطع‌شده توسط کارشناسان مربوطه ۶ میلیارد ریال تعیین شده است.

وی بیان کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.