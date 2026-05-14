کشف ۱۲ تن چوب قاچاق در برخوار؛۱۴ قاچاقچی دستگیر شدند

سرهنگ مهدی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری طرح مقابله با قاچاق چوب و صیانت از منابع طبیعی با همکاری مأموران انتظامی و اداره منابع طبیعی شهرستان برخوار در دستور کار قرار گرفت و اقدامات گسترده‌ای در این زمینه انجام شد.

وی افزود: مأموران انتظامی با هماهنگی دستگاه قضایی و اجرای طرح‌های کنترلی و عملیاتی موفق شدند ۱۲ تن و ۲۹۰ کیلوگرم چوب قاچاق از نوع طاق و بلوط را که فاقد مجوز قانونی بود، کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان برخوار با اشاره به ارزش محموله‌های کشف‌شده تصریح کرد: کارشناسان ارزش این میزان چوب قاچاق را حدود ۲۴ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

وی ادامه داد: در جریان اجرای این طرح، ۱۴ متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ کریمی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان منابع طبیعی خاطرنشان کرد: حفظ و صیانت از منابع ملی و طبیعی از اولویت‌های پلیس است و برخورد با متخلفان و سودجویان این حوزه با جدیت ادامه خواهد داشت.