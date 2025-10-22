یک تن چوب بلوط قاچاق در نجف آباد کشف شد

سرهنگ میثم گوهری آرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای مقابله با قاچاق کالا و منابع طبیعی، مأموران گشت کلانتری ۱۷ گلدشت حین گشت زنی فعال و هدفمند در سطح حوزه استحفاظی خود به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک و برای بررسی نسبت به متوقف کردن آن اقدام کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو ضمن هماهنگی با مرجع قضائی از خودرو بازرسی و موفق شدند یک تن چوب بلوط قاچاق را کشف کنند.

وی با اشاره به این که کارشناسان ارزش چوب‌های قاچاق مکشوفه را ۲ میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: در این رابطه یک متهم شناسایی که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.