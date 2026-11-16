به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید شمس الله موسوی عصر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: مأموران ایست و بازرسی پل زال هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از کامیون، ۲۴ تن چوب درخت گردو فاقد مجوز قانونی کشف کردند.

فرمانده انتظامی اندیمشک با اشاره به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد ریالی محموله مکشوفه، تصریح کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ موسوی بیان کرد: پلیس با جدیت با قاچاق و حمل غیرمجاز فرآورده‌های جنگلی و منابع طبیعی برخورد خواهد کرد.