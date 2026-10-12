به گزارش خبرگزاری مهر، محمدفرید سپری، مدیرکل دفتر امور سبزی‌ها و گیاهان جالیزی در نشست معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: ۴۵۱ میلیون و ۶۰۰ هزار عدد بذر هیبرید برای کشت بهاره گوجه‌فرنگی در استان‌های جنوبی کشور مورد نیاز است.

وی افزود: این میزان بذر هیبرید باید با تامین به‌موقع و توزیع از نیمه دوم آبان تا نیمه نخست بهمن‌ماه در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

وی اظهار کرد: با توجه به زمان لازم برای تولید نشاء و تقویم زراعی مناطق جنوبی کشور، مدیریت فرآیند تامین و واردات بذر باید به‌گونه‌ای انجام شود که کشاورزان در زمان مناسب به این نهاده دسترسی داشته باشند و کشت و تولید محصول بدون تاخیر انجام شود.

وی با اشاره به برنامه ابلاغی کشت گوجه‌فرنگی در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ گفت: برای کشت پاییزه این محصول، سطحی معادل ۷ هزار و ۹۵۵ هکتار با پیش‌بینی تولید ۴۰۵ هزار تن ابلاغ شده است که گزارش‌های استانی از تحقق مطلوب سطح کشت حکایت دارد.

سپری ادامه داد: برای تولید زمستانه گوجه‌فرنگی نیز ۲۳ هزار و ۵۰ هکتار با پیش‌بینی تولید یک میلیون و ۲۰۶ هزار تن و برای کشت بهاره ۲۳ هزار و ۲۸۰ هکتار با پیش‌بینی تولید یک میلیون و ۱۱۴ هزار تن برنامه‌ریزی شده است.

وی اضافه کرد: بخش عمده کشت بهاره در استان‌های جنوب کرمان، فارس، هرمزگان، خوزستان و بوشهر انجام می‌شود.

مدیرکل دفتر امور سبزی‌ها و گیاهان جالیزی با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت تولید داخلی بذر، توسعه مزارع الگویی و اجرای طرح انتخاب مشارکتی ارقام (PVS) را از راهکارهای ارزیابی عملکرد ارقام در شرایط واقعی مزرعه دانست و گفت: این رویکرد می‌تواند با افزایش اعتماد کشاورزان به ارقام تولید داخل، زمینه توسعه استفاده از بذرهای داخلی را فراهم کند.

وی ادامه داد: این دفتر آمادگی دارد با همکاری استان‌های هدف، مزارع الگویی و طرح‌های انتخاب مشارکتی ارقام را برای ارزیابی و معرفی ارقام داخلی بذر گوجه‌فرنگی سازماندهی کند و هماهنگی‌های لازم را با استان‌ها و شرکت‌های متقاضی انجام دهد.

سپری با اشاره به اهمیت حفظ رقابت در بازار بذر سبزی و صیفی اذعان کرد: سیاست وزارت جهاد کشاورزی، حمایت از تولید داخل در کنار استفاده از ظرفیت واردات است، به‌گونه‌ای که ضمن فراهم شدن امکان دسترسی به ارقام جدید و پربازده، وابستگی تولید بذر کشور به واردات نیز کاهش یابد.

وی ادامه داد: در این مسیر، عملکرد مطلوب و سازگاری ارقام با شرایط تولید و نیاز کشاورزان، معیار اصلی انتخاب خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر امور سبزی‌ها و گیاهان جالیزی همچنین محدودیت‌های بانکی و ارزی، مشکلات تامین نقدینگی، تحریم برخی شرکت‌های واردکننده و موانع ترخیص را از چالش‌های تامین بذر برشمرد و بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مرتبط برای رفع این موانع و جلوگیری از تاخیر در تأمین نهاده‌های راهبردی تولید تاکید کرد.

وی در عین حال تامین سرمایه در گردش شرکت‌های واردکننده، پیگیری مسائل ارزی و تسریع در فرآیند ترخیص بذر را از مهمترین موضوعات مطرح‌شده در نشست بررسی مسائل تامین و تدارک بذور هیبرید گوجه‌فرنگی و پیاز مورد نیاز سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ عنوان کرد.