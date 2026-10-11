به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ همایش تخم‌مرغ به مناسبت روز جهانی این محصول پروتئینی با حضور معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در محل هتل المپیک برگزار شد.

مهراب فرجی، مدیرکل دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی در این همایش با تأکید بر عبور موفق تولیدکنندگان از بحران‌های اقتصادی سال‌های اخیر، بر ضرورت مدیریت علمی زنجیره تولید و بازنگری در فرآیندهای صدور مجوز تأکید کرد.

وی ضمن قدردانی از استقامت تولیدکنندگان صنعت طیور در مواجهه با چالش‌های اقتصادی نظیر حذف ارز ترجیحی و نوسانات بازار، اظهار کرد: تولیدکنندگان این صنعت با وجود فشارهای سنگین اقتصادی، همچنان رکن اصلی تأمین امنیت غذایی کشور هستند و با عملکرد خود ثابت کرده‌اند که با وجود تمامی سختی‌ها، بر تعهد خود به مردم و کشور پایبند مانده‌اند.

ظرفیت تولید دو برابر نیاز کشور

مدیرکل دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به آمار ظرفیت‌های موجود، گفت: در حال حاضر زیرساخت‌های تولیدی در کشور به‌گونه‌ای است که امکان تولید حداقل ۲.۵ میلیون تن تخم‌مرغ فراهم است. این در حالی است که بر اساس برنامه هفتم توسعه، نیاز واقعی کشور به این محصول حدود یک میلیون و ۲۶۷ هزار تن برآورد شده است.

وی با اشاره به چالش‌های ناشی از «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» تصریح کرد: از سال ۱۴۰۱ به بعد، ابزارهای کنترلی و مدیریتی وزارت جهاد کشاورزی در صدور پروانه‌های تأسیس محدود شده است که این امر منجر به ایجاد ظرفیت‌های مازاد و ناهماهنگ با نیاز واقعی بازار شده است.

چالش‌های زنجیره تأمین و صادرات

فرجی در بخش دیگری از سخنان خود، حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی و عدم تخصیص بهینه منابع حاصل از آن به بخش تولید را یکی از موانع اصلی بر سر راه فعالان این حوزه دانست و افزود: تغییرات ساختاری در اقتصاد، مزیت‌های صادراتی پیشین تخم‌مرغ را تحت تأثیر قرار داده و اکنون صادرات این محصول نیازمند مدیریت هدفمند و دقیق است تا ضمن حفظ سرمایه‌های ملی، از تداخل منافع در حلقه‌های مختلف زنجیره تولید جلوگیری شود.

مدیرکل دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی با ابراز نگرانی از روند تأمین گله‌های اجداد و مادر، تصریح کرد: متأسفانه از آبان‌ماه سال گذشته ورود گله‌های اجداد و مادر به کشور متوقف شده و این امر زنگ خطری برای پایداری تولید است. آمارهای فعلی نشان‌دهنده شکاف عمیق میان نیاز واقعی به جوجه‌ریزی (حدود ۵۵ میلیون قطعه) و وضعیت موجود است.

وی اظهار کرد: کاهش جوجه‌ریزی در ماه‌های اخیر ناشی از شرایط اقتصادی بوده و برای حفظ سرمایه‌های زیستی کشور و تضمین تأمین پایدار تخم‌مرغ در طول سال، نیازمند اتخاذ تدابیر فوری، خرد جمعی و تعامل نزدیک میان اتحادیه‌ها و بدنه تصمیم‌ساز وزارت جهاد کشاورزی هستیم. قوانین اقتصادی سختگیرانه هستند و نمی‌توان با تعارف، چالش‌های زیرساختی این صنعت استراتژیک را حل کرد.

ضرورت توسعه صنایع تبدیلی برای پایداری زنجیره ارزش تخم‌مرغ

مدیرکل دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی با تشریح فرآیندهای جدید صادراتی، بر اهمیت حیاتی توسعه صنایع فرآوری تخم‌مرغ به عنوان یک ضرورت استراتژیک برای امنیت غذایی و حفظ سرمایه‌های ملی تأکید کرد.

وی در ادامه تبیین راهکارهای حفظ پایداری صنعت تخم‌مرغ، به نحوه مدیریت صادرات این محصول اشاره کرد و گفت: تمامی تولیدکنندگان می‌توانند با مراجعه به معاونت‌های بهبود تولیدات دامی استان‌ها، بر اساس ظرفیت و توان تولیدی و نیاز بازار، سهمیه صادراتی دریافت کنند. این فرآیند به‌منظور ایجاد تعادل در تنظیم بازار داخلی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های صادراتی پیاده‌سازی شده است.

عملکرد صادراتی و مدیریت سهمیه‌ها

وی با اشاره به آمار اخیر صادرات افزود: در شهریورماه سال جاری، ۳۵۰۰ تن سهمیه صادراتی به تولیدکنندگان اختصاص یافت که بخش قابل توجهی از آن صادر شده و باقی آن تا پایان مهرماه فرصت بهره‌برداری دارد. وزارت جهاد کشاورزی با جمع‌بندی تقاضای استان‌ها، سهمیه‌های ماهانه را به‌صورت دقیق و هدفمند مدیریت می‌کند تا از تضییع حقوق تولیدکنندگان و بروز تعارض منافع در حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین جلوگیری شود.

مدیرکل دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی، با یادآوری چالش‌های سال گذشته و ضرورت خریدهای حمایتی برای تعادل بازار، تصریح کرد: تخم‌مرغ به دلیل فسادپذیری بالا، کالایی است که نگهداری طولانی‌مدت آن دشوار است. بنابراین، حرکت به سمت فرآوری (تولید پودر و تخم‌مرغ مایع پاستوریزه) یک الزام اجتناب‌ناپذیر برای صنعت طیور کشور است.

وی در این باره افزود: هدف ما تکمیل زنجیره ارزش از مرغ اجداد تا محصولات فرآوری‌شده است تا بتوانیم با افزایش ماندگاری محصول، بازارهای صادراتی در مناطق دوردست را نیز تحت پوشش قرار دهیم.

وی همچنین با اشاره به تلاش‌های ناکام برای ایجاد «صندوق حمایت از صنعت تخم‌مرغ» به دلیل موانع قانونی، از تشکیل شرکت‌های خصوصی توسط خود اتحادیه‌ها برای مدیریت این امور استقبال کرد.

تأکید بر بهره‌وری و خرد جمعی

فرجی در ادامه سخنان خود، خطاب به فعالان این صنعت تأکید کرد: آینده صنعت تخم‌مرغ با قوانین اقتصادی سختگیرانه گره خورده است و باید با تصمیمات مدیریتی قاطع و منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی پیش رفت.

وی ضمن تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان نسل پیشکسوت و جوانان نوآور، اظهار کرد: حفاظت از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، ارتقای بهره‌وری در تولید و استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های صادراتی، سه رکن اصلی رشد و اعتلای این صنعت در آینده است. تلفیق تجربه بزرگان این صنعت با جسارت جوانان، کلید عبور از بحران‌ها و تضمین بازگشت سرمایه تولیدکنندگان خواهد بود.