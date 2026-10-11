به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ همایش تخم‌مرغ به مناسبت روز جهانی این محصول پروتئینی با حضور معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در محل هتل المپیک برگزار شد.

حمیدرضا کاشانی، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن با اشاره به اینکه صنعت تخم‌مرغ در سال‌های گذشته با نوسانات شدید قیمت و زیان‌های قابل‌توجه مواجه بوده است، اظهار کرد: از حدود ۵ تا ۶ سال گذشته، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اتحادیه این بود که چگونه می‌توان سازوکاری ایجاد کرد تا تولیدکنندگان برای مدیریت بازار و حمایت از سرمایه‌های خود، وابسته به تصمیمات و منابع دولتی نباشند.

وی تأکید کرد: هدف اصلی این بود که صنعت مرغ تخمگذار بتواند با تکیه بر توان اقتصادی و مشارکت تولیدکنندگان، در مواقع بحرانی وارد بازار شود و از سقوط قیمت‌ها جلوگیری کند.

ظرفیت مرغ تخمگذار کشور به ۱۷۹ میلیون قطعه رسید

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغداران میهن با اشاره به رشد مستمر ظرفیت پرورش مرغ تخمگذار در کشور گفت: ظرفیت صنعت که پیش‌تر حدود ۱۷۲ میلیون قطعه بود، اکنون به حدود ۱۷۹ میلیون قطعه رسیده و این روند افزایشی همچنان ادامه دارد.

وی افزود: افزایش ظرفیت تولید در شرایطی اتفاق می‌افتد که بازار تخم‌مرغ در سال‌های گذشته با مشکلات متعددی مواجه بوده و تولیدکنندگان بارها زیان‌های سنگینی را تجربه کرده‌اند.

کاشانی با بیان اینکه حفظ سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در صنعت باید در اولویت قرار گیرد، تصریح کرد: نمی‌توان اجازه داد سرمایه تولیدکنندگان به دلیل نوسانات بازار و نبود زیرساخت‌های مناسب برای مدیریت مازاد تولید، همواره در معرض خطر باشد.

طراحی مجموعه‌ای برای مدیریت روزانه ۵۰۰ تن تخم‌مرغ

کاشانی درباره اهداف شکل‌گیری پروژه شهر تخم‌مرغ اظهار کرد: پس از بررسی شرایط بازار به این نتیجه رسیدیم که باید مجموعه‌ای ایجاد شود که توان مدیریت روزانه حدود ۵۰۰ تن تخم‌مرغ را داشته باشد و در مقاطع ضروری بتواند برای جمع‌آوری و مدیریت مازاد تولید وارد عمل شود.

وی افزود: اجرای چنین پروژه‌ای با توجه به حجم سرمایه‌گذاری موردنیاز، برای یک سرمایه‌گذار خصوصی که صرفاً به دنبال منافع بنگاه خود باشد، به‌سادگی توجیه‌پذیر نیست؛ زیرا کارکرد اصلی این مجموعه، حمایت از کل صنعت و ایجاد تعادل در بازار است.

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن تأکید کرد: شهر تخم‌مرغ باید به زیرساختی مشترک تبدیل شود که منافع آن به تمامی تولیدکنندگان، از واحدهای کوچک تا مجموعه‌های بزرگ، برسد.

وی تصریح کرد: اجرای چنین پروژه بزرگی نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف است و اگر فرآیندهای اداری و نظارتی به‌درستی مدیریت نشود، ممکن است طرح برای سال‌ها متوقف بماند.

وی همچنین بر ضرورت پاسخگویی و شفافیت در اجرای پروژه تأکید کرد و گفت: نظارت دستگاه‌های مسئول امری طبیعی و ضروری است و مجریان پروژه نیز باید آمادگی ارائه توضیحات و مستندات لازم را داشته باشند.

کاشانی مهم‌ترین کارکرد اقتصادی پروژه شهر تخم‌مرغ را حمایت از قیمت فروش محصولات تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: این مجموعه می‌تواند در دوره‌هایی که بازار با مازاد عرضه و کاهش شدید قیمت مواجه می‌شود، با ورود به فرآیند خرید و نگهداری تخم‌مرغ، به حفظ تعادل بازار کمک کند.

وی تأکید کرد: ایجاد چنین زیرساختی می‌تواند به صنعت کمک کند تا در زمان‌های ضروری، بدون انتظار برای مداخله مستقیم دولت، بخشی از مشکلات بازار را مدیریت کند.

پیش‌بینی توسعه آتی پروژه

کاشانی با اشاره به برنامه توسعه شهر تخم‌مرغ اعلام کرد: این پروژه در سه فاز پیش‌بینی شده و در مرحله نخست، ایجاد زیرساخت‌های سردخانه‌ای و نگهداری تخم‌مرغ در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: برای توسعه آینده مجموعه نیز پیش‌بینی‌های لازم انجام شده و زمینی به وسعت حدود ۵۰ هکتار در مجاورت پروژه برای مراحل بعدی مدنظر قرار گرفته است.

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغداران میهن با اشاره به محدودیت‌های مالی اجرای طرح اظهار کرد: تکمیل تمامی بخش‌های این پروژه به زمان و سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی نیاز دارد و ممکن است اجرای کامل آن در دوره‌های مدیریتی آینده اتحادیه ادامه پیدا کند.

این مسئول صنفی تأکید کرد: مهم این است که زیرساخت اولیه شکل بگیرد و مسیر توسعه آن به‌گونه‌ای طراحی شود که مدیران آینده نیز بتوانند مراحل تکمیلی را دنبال کنند.

شهر تخم‌مرغ و ثبات در بازار

وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: در مقاطعی، بخشی از امور اجرایی صنعت به اتحادیه واگذار شده بود، اما در ادامه این اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت و اکنون اتحادیه بیشتر بر وظایف صنفی، پیگیری مطالبات تمرکز دارد.

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغداران میهن با تأکید بر اینکه منابع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی اتحادیه برای حمایت از صنعت هزینه شده است، اظهار کرد: تلاش کرده‌ایم منابع ایجادشده در سال‌های گذشته در مسیر منافع تولیدکنندگان و توسعه زیرساخت‌های موردنیاز آنان به کار گرفته شود.

این مسئول صنفی همچنین از برنامه‌ریزی برای اختصاص بخشی از منابع باقی‌مانده اتحادیه به پیشبرد پروژه شهر تخم‌مرغ تا پایان سال خبر داد و گفت: امیدواریم با اجرای این پروژه تولید و بازار تخم‌مرغ به ثبات برسد.