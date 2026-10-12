۵۰ درصدی گندم کشور توسط شبکه روستایی خریداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی برابری، سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به نقش حیاتی شبکه تعاونی‌های روستایی در تنظیم بازار و حمایت از تولیدکنندگان، تصریح کرد: تجربه ۳۰ ساله این سیستم نشان می‌دهد که حضور به‌موقع شبکه تعاونی‌ها در بازار، هم برای تولیدکنندگان و هم برای مصرف‌کنندگان ملموس و راهگشا بوده است.

محورهای کلیدی راهبردهای عملیاتی در ۵ ماه پیش‌رو

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی با بیان اینکه سیاست این سازمان در ۵ ماه اخیر کاهش مداخلات دولت در بازار و تقویت خریدهای توافقی محصولات کشاورزی بوده است، گفت: با مدیریت بازار از طریق تشکل‌ها، توانستیم بدون دخالت مستقیم دولت و با رویکرد حمایت از تولیدکننده و حفظ منافع مصرف کنندگان، نوسانات بازار سیب‌زمینی از طریق استان‌های مبادی تولید یعنی اردبیل و همدان بازار را تا حدی کنترل کنیم.

وی از تحقق خرید حدود ۵۰ درصدی گندم کشور توسط شبکه روستایی خبر داد و افزود: خرید بیش از ۸۸ هزار تن دانه‌های روغنی از جمله کلزا و کاملینا نیز به بهترین نحو انجام شد که نشان‌دهنده تعامل موفق شبکه با تولید کنندگان و صنایع تبدیلی است.

برابری ضمن قدردانی از اتحادیه‌های سراسری برای جذب کامل مرحله اول سهمیه کود، از رایزنی‌های موثر با شرکت‌های پتروشیمی برای تأمین کامل سهمیه آتی و حتی مازاد بر آن خبر داد تا نگرانی کشاورزان برای ذخیره‌سازی و توزیع به‌موقع مرتفع شود.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی بر توسعه «روستابازارها» با بازسازی فروشگاه‌های مصرفی، ذخیره‌سازی سوخت در روستاهای دوردست کوهستانی و مدیریت توزیع آرد روستایی تأکید کرد.

وی با تأکید بر لزوم مدیریت صادرات محصولات حساس نظیر کشمش، خرما، سیب درختی و کیوی، از پیگیری برای رفع موانع صادراتی خصوصا تعدیل موضوع برگشت ارزش حاصل از صادرات و یا تهاتر با کالاهای وارداتی مورد نیاز کشور ، مباحث لجستیکی و بهره‌گیری از مشوق‌های صادراتی برای صادرکنندگان در این شرایط زمانی در شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی خبر داد.

طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی، برابری در پایان از تمامی مدیران خواست با قدرت در نمایشگاه بین‌المللی «آیفارم» شرکت کنند و ظرفیت‌های مغفول مانده شبکه تعاونی‌ها را به مسئولین استانی و ملی معرفی نمایند.

وی همچنین از حمایت ویژه سازمان برای حضور رایگان تعاونی‌های زنان در این نمایشگاه خبر داد و بر ضرورت پیگیری جدی وصول مطالبات و افزایش درآمدهای سازمان در ماه‌های پیش‌رو تأکید کرد.

این نشست که با هدف هم‌اندیشی برای سال زراعی جدید برگزار شد، بر عزم جدی سازمان مرکزی تعاون روستایی برای ایفاگری نقش فعال در بازار و حمایت از زنجیره تولید تا مصرف تأکید داشت.