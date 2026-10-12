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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۵

کشف بیش از ۳۲۴ کیلوگرم مواد مخدر در گنبدکاووس

کشف بیش از ۳۲۴ کیلوگرم مواد مخدر در گنبدکاووس

گنبدکاووس- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گنبدکاووس از کشف ۳۲۴ کیلوگرم و ۳۳۷ گرم انواع مواد مخدر از ابتدای سال تا ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد شفائی‌نوده عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس آمار اعلام‌شده، از ابتدای سال تا ۲۰ مهرماه، سه باند مرتبط با مواد مخدر منهدم و یک کارگاه تولید شیشه نیز شناسایی و منهدم شده است.

وی افزود: در این مدت، ۱۲ هزار و ۵۱۹ عدد انواع قرص مخدر و روان‌گردان کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان گنبدکاووس گفت: در بخش دستگیری‌ها نیز ۴۲۳ خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر شدند. همچنین ۹۶۴ فرد مبتلا به اعتیاد شناسایی و دستگیر شدند که از این تعداد، ۱۱۱ نفر بر اساس ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر به مراکز درمان و بازتوانی اعتیاد اعزام شدند.

وی خاطرنشان کرد: در این بازه زمانی، طرح پاکسازی مناطق آلوده نیز در ۴۹ مرحله اجرا شده است.

کد مطلب 6975928

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