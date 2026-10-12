کشف بیش از ۳۲۴ کیلوگرم مواد مخدر در گنبدکاووس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد شفائی‌نوده عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس آمار اعلام‌شده، از ابتدای سال تا ۲۰ مهرماه، سه باند مرتبط با مواد مخدر منهدم و یک کارگاه تولید شیشه نیز شناسایی و منهدم شده است.

وی افزود: در این مدت، ۱۲ هزار و ۵۱۹ عدد انواع قرص مخدر و روان‌گردان کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان گنبدکاووس گفت: در بخش دستگیری‌ها نیز ۴۲۳ خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر شدند. همچنین ۹۶۴ فرد مبتلا به اعتیاد شناسایی و دستگیر شدند که از این تعداد، ۱۱۱ نفر بر اساس ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر به مراکز درمان و بازتوانی اعتیاد اعزام شدند.

وی خاطرنشان کرد: در این بازه زمانی، طرح پاکسازی مناطق آلوده نیز در ۴۹ مرحله اجرا شده است.