نواقص مرکز ماده ۱۶ بانوان گنبدکاووس باید برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، حنیفه عصمتی عصر دوشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات مرکز ماده ۱۶ بانوان اظهار کرد: سند ائتلافی ماده ۱۶ نقشه راهی برای تعیین وظایف دستگاه‌ها و ایجاد هماهنگی در زمینه ساماندهی، درمان، توانمندسازی و حمایت اجتماعی از افراد مبتلا به اعتیاد است.

وی با اشاره به برگزاری نشست‌هایی در محل مرکز ماده ۱۶ و اداره بهزیستی افزود: با وجود برگزاری این جلسات، برخی دستگاه‌ها حضور نیافتند و مقرر شد موضوع برای پیگیری اقدامات و دریافت گزارش‌های مستند در دستور کار شورای هماهنگی قرار گیرد.

عصمتی با بیان اینکه نزدیک به چهار سال از آغاز فعالیت مرکز می‌گذرد، خواستار ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌ها در نیمه نخست سال جاری شد و گفت: برخی دستگاه‌ها اقدامات خود را انجام می‌دهند، اما گزارش‌های دریافتی کافی نیست و مشارکت بعضی نهادها نیز کمرنگ است؛ بنابراین همه دستگاه‌ها باید با هم‌پوشانی وظایف، همکاری و هم‌افزایی بیشتری داشته باشند.

نواقص زیرساختی مرکز ماده ۱۶ بانوان

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گنبدکاووس با اشاره به مشکلات محل استقرار مرکز ماده ۱۶ بانوان اظهار کرد: ایمن‌سازی محوطه، تأمین تجهیزات آتش‌نشانی، رفع نقاط کور پیرامونی، تعمیر درها، نصب آیفون و رسیدگی به مشکلات تأسیسات، از جمله مواردی است که باید پیگیری شود.

وی همچنین به صدور قبض برق به مبلغی بالغ بر ۱۸۰ میلیون تومان اشاره کرد و از همکاری شهرداری در اختصاص ملک برای مرکز ماده ۱۶ و سرپناه شبانه‌روزی شهرستان قدردانی کرد.

عصمتی از همکاری اداره ورزش و جوانان در برگزاری روزانه ورزش صبحگاهی در مرکز ماده ۱۶ بانوان نیز تشکر کرد.

حمایت‌های اجتماعی در دوره نگهداری مددجویان

وی با اشاره به اینکه نگهداری افراد در مرکز ماده ۱۶ بانوان با دستور دادستان برای شش ماه انجام می‌شود و در صورت تشخیص و موافقت وی قابلیت تمدید برای شش ماه دیگر را دارد، گفت: باید از این فرصت برای پیگیری وضعیت هویتی، آموزش مهارت، ارائه حمایت‌های اجتماعی و فراهم‌کردن زمینه بازگشت افراد به جامعه استفاده کرد تا احتمال بازگشت آنان به چرخه اعتیاد کاهش یابد.

عصمتی افزود: برخی مددجویان مدارک هویتی آنها مفقود شده است و برخی دیگر فاقد مدارک شناسایی هستند یا وضعیت تابعیت آنان نیازمند بررسی است؛ موضوعی که روند معرفی آنان به کمیته امداد، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و بخش اشتغال را با مشکل مواجه می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری اداره ثبت احوال بیان کرد: حضور کارشناس ثبت احوال در مرکز و بررسی اطلاعاتی مانند نام، نام خانوادگی و نشانی افراد می‌تواند به شناسایی آنان و پیگیری صدور مدارک هویتی کمک کند. در مواردی که مددجویان توان پرداخت هزینه صدور شناسنامه را ندارند نیز می‌توان از طریق مددکاری بهزیستی یا کمیته امداد برای رفع مشکل اقدام کرد.

وظایف دانشگاه علوم پزشکی در حمایت درمانی

وی ادامه داد: بر اساس وظایف پیش‌بینی‌شده برای دانشگاه علوم پزشکی در سند ائتلافی، تعیین مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز جامع سلامت برای ارائه خدمات به مددجویان، پرداخت هزینه معاینات پزشکی رایگان افراد معرفی‌شده از مرکز، آموزش و بازآموزی کارکنان درمانی و تأمین نیروی واجد شرایط از جمله محورهای همکاری این مجموعه است.

عصمتی اظهار کرد: همچنین تخصیص و تأمین داروهای مورد نیاز درمانی مطابق پروتکل‌های مربوط، هماهنگی با بیمارستان‌های تعیین‌شده و فراهم‌کردن ظرفیت درمانی برای مددجویان از دیگر موارد مطرح‌شده در این چارچوب است. در این زمینه به اختصاص ۱۲ تخت در گنبدکاووس نیز اشاره شد.

وظایف شهرداری در اشتغال و بهبود شرایط مرکز

عصمتی با اشاره به نقش شهرداری در اجرای برنامه‌های ماده ۱۶ گفت: فراهم‌کردن زمینه اشتغال افراد بهبودیافته در برنامه‌های شغلی شهرداری، اختصاص غرفه در بازارهای محلی برای عرضه محصولات آنان و استفاده از ظرفیت خانه‌های فرهنگ برای ادامه برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی مددجویان و خانواده‌هایشان، از جمله زمینه‌های همکاری شهرداری است.

وی خاطرنشان کرد: بهبود محیط شهری، توسعه فضاهای سبز و ورزشی و فراهم‌کردن فرصت‌های مشارکت اجتماعی افراد بهبودیافته نیز در زمره وظایف پیش‌بینی‌شده برای شهرداری قرار دارد.

وی گفت: از جمله وظایف کمیته امداد امام خمینی(ره)، حمایت از خانواده‌های واجد شرایط در دوره درمان و تا یک سال پس از بهبودی، با تأکید بر توانمندسازی اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان گنبدکاووس گفت: شناسایی افراد مستعد اشتغال، معرفی آنان به دوره‌های مهارت‌آموزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، هماهنگی میان این دو مجموعه و ایجاد فرصت شغلی از طریق تسهیلات خوداشتغالی برای افراد واجد شرایط، از دیگر محورهای همکاری کمیته امداد عنوان شد.

وی افزود: بر اساس گزارش ارائه‌شده، تاکنون دو نفر از جامعه هدف مرکز ماده ۱۶ زیر پوشش کمیته امداد قرار گرفته و مستمری آنان برقرار شده است. همچنین چهار زن از مرکز ماده ۱۶ بانوان برای دریافت حمایت‌های اشتغال به این نهاد معرفی شده‌اند و در مجموع دو میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند.

اشتغال و بیمه سلامت؛ از وظایف اداره کار

وی ادامه داد: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب سند ائتلافی، مسئولیت‌هایی از جمله پایش وضعیت اشتغال افراد بهبودیافته، استفاده از ظرفیت کارگروه اشتغال برای حرفه‌آموزی و توانمندسازی، مدیریت منابع و تسهیلات اشتغال و شناسایی مشاغل متناسب با نیاز بازار کار را بر عهده دارد.

وی افزود: معرفی افراد واجد شرایط در دهک‌های درآمدی یک تا سه به بیمه سلامت نیز از دیگر محورهای تعیین‌شده برای این اداره است.

عصمتی اظهار کرد: در همین زمینه، پوشش کامل بیمه‌ای افراد مبتلا به اعتیاد در دهک‌های درآمدی یک تا سه که از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی می‌شوند، از وظایف بیمه سلامت عنوان شد. پیگیری تصویب این موضوع در شورای عالی بیمه و هیئت دولت نیز از موارد مطرح‌شده در این بخش بود.

آموزش‌های مهارتی و توانمندسازی مددجویان

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گنبدکاووس با اشاره به اقدامات مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای خواهران شهرستان گفت: چهار دوره آموزشی برگزار شده و ۶۴ نفر در دوره‌های مختلف مهارتی شرکت کرده‌اند که ۱۳ نفر از آنان موفق به دریافت گواهینامه فنی و حرفه‌ای شده‌اند.

وی یادآور شد: فراهم‌کردن زمینه ثبت‌نام مددجویان و خانواده‌های آنان بر اساس نیازسنجی، برنامه‌ریزی سالانه برای آموزش مهارت‌های مورد نیاز، استقرار کارگروه‌های حرفه‌آموزی در مرکز ماده ۱۶ بانوان و استفاده از ظرفیت کارگروه اشتغال برای توانمندسازی و جامعه‌پذیری افراد، از جمله وظایف سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای عنوان شد.

عصمتی خاطرنشان کرد: تشکیل کارگروه‌های تولیدی در بخش کشاورزی و فراهم‌کردن زمینه بهره‌مندی افراد بهبودیافته از تسهیلات و فرصت‌های اشتغال در طرح‌ها و پروژه‌های کشاورزی، از دیگر وظایف پیش‌بینی‌شده برای جهاد کشاورزی در چارچوب این سند است.

ضرورت تعیین تکلیف مدارک هویتی مددجویان

عصمتی با تأکید بر اینکه نبود مدارک هویتی می‌تواند مانع دسترسی مددجویان به خدمات حمایتی و اشتغال شود، خواستار همکاری اداره ثبت احوال برای بررسی درخواست‌ها و فراهم‌کردن مقدمات صدور شناسنامه شد.

وی افزود: در برخی موارد، مددجویان حتی اطلاعات کاملی از مشخصات هویتی خود ندارند و وضعیت آنان نیازمند بررسی کارشناسی است. همکاری ثبت احوال با بهزیستی و کمیته امداد می‌تواند روند شناسایی و پیگیری پرونده‌های آنان را تسهیل کند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان گنبدکاووس در پایان تأکید کرد: دستگاه‌های عضو سند ائتلافی باید در کنار انجام وظایف تخصصی خود، اطلاعات و گزارش اقداماتشان را به‌صورت مستند ارائه دهند و با همکاری مستمر، زمینه حمایت از مددجویان در دوره حضور در مرکز و پس از بهبودی را فراهم کنند.