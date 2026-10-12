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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

فرماندار قروه: تکمیل کمپ ماده ۱۶ نیازمند مشارکت خیرین است

فرماندار قروه: تکمیل کمپ ماده ۱۶ نیازمند مشارکت خیرین است

قروه- فرماندار قروه بر ضرورت استفاده از ظرفیت خیرین و مسئولیت‌های اجتماعی صنایع و معادن برای تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از کمپ ماده ۱۶ این شهرستان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی جوانمردی صبح دوشنبه، به همراه محمدپناه، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان و ملاویسی، رئیس اداره بهزیستی شهرستان قروه، از روند احداث کمپ ماده ۱۶ ویژه نگهداری و درمان اجباری معتادان بازدید کردند.

جوانمردی در این بازدید با اشاره به اهمیت راه‌اندازی این مرکز اظهار کرد: تکمیل کمپ ماده ۱۶ از مطالبات عمومی و نیازهای ضروری شهرستان است و باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود، روند اجرای این پروژه سرعت بگیرد.

وی افزود: با توجه به ضرورت بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این مرکز، نباید تنها به اعتبارات دولتی اتکا کرد، بلکه لازم است از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی صنایع و معادن و همچنین مشارکت خیرین نیک‌اندیش برای تأمین نیازهای پروژه استفاده شود.

فرماندار قروه با تأکید بر نقش مشارکت‌های مردمی در پیشبرد طرح‌های اجتماعی بیان کرد: همراهی بخش‌های مختلف و جلب حمایت خیرین، علاوه بر کمک به تسریع در تکمیل پروژه، زمینه تقویت مشارکت اجتماعی در حوزه پیشگیری و مبارزه با اعتیاد را فراهم می‌کند.

جوانمردی خواستار همکاری دستگاه‌های متولی برای شناسایی ظرفیت‌های حمایتی شهرستان و جلب مشارکت صنایع، معادن و خیرین شد و بر ضرورت هم‌افزایی برای فراهم شدن زمینه بهره‌برداری از کمپ ماده ۱۶ تأکید کرد.

در ادامه این بازدید، محمدپناه، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کردستان، نیز با استقبال از پیشنهاد استفاده از ظرفیت‌های مردمی و مسئولیت‌های اجتماعی، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مرتبط برای پیشبرد و تکمیل این پروژه تأکید کرد.

کد مطلب 6975246

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    نظرات

    • رضا IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
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      دمتون گرم
    • IR ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
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      خداقوت

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