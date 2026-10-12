گنبدکاووس به دنبال توسعه مراکز حمایتی اعتیاد

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان هاشمی عصر دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گنبدکاووس، بر ضرورت پیگیری اعتبارات موردنیاز و توسعه مراکز درمانی و حمایتی مرتبط با آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

وی با اشاره به سفر اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس به شهرستان اظهار کرد: در جریان این سفر، درخواست تأمین اعتبار ملی برای ایجاد مرکز ماده ۱۶ مردان باغ اعتباری نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان مطرح شد تا زمینه راه‌اندازی این مرکز فراهم شود.

هاشمی همچنین تجهیز مرکز سرپناه شبانه‌روزی گنبدکاووس را از دیگر نیازهای شهرستان برشمرد و بر ضرورت پیگیری تخصیص اعتبار برای تأمین تجهیزات و امکانات موردنیاز آن تأکید کرد.

فرماندار گنبدکاووس در ادامه، ایجاد مرکز توانمندسازی بانوان را از نیازهای شهرستان دانست و خطاب به مسئول حوزه اعتیاد اداره‌کل بهزیستی استان گلستان که به نمایندگی از این اداره‌کل در جلسه حضور داشت، خواستار تأسیس این مرکز در گنبدکاووس و پیگیری جدی اعتبارات موردنیاز آن از سوی اداره‌کل بهزیستی شد.

وی همچنین خواستار افزایش ظرفیت مرکز ماده ۱۶ بانوان به بیش از ۶۰ نفر شد و بر پیگیری این موضوع از سوی اداره‌کل بهزیستی استان تأکید کرد.

هاشمی با تأکید بر ضرورت همکاری فرمانداری، بهزیستی و شهرداری در مقابله با آسیب‌های اجتماعی گفت: مصوبات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر باید عملیاتی شود و دستگاه‌های مسئول برای اجرای تصمیمات و رفع مشکلات موجود همکاری کنند.

وی حمایت از افراد دارای اعتیاد، فراهم‌کردن زمینه درمان و بازگشت آنان به جامعه و تقویت خدمات حمایتی را از ضرورت‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد.