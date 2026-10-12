به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه سلطانی، سرپرست مرکز فوریت‌های اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌ها و بازتوانی اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، با تأکید بر اهمیت ارتقای توانمندی‌های تخصصی کارکنان این حوزه اظهار کرد: یکی از نیازهای اساسی در آموزش نیروهای تخصصی مراکز درمان اعتیاد، فراهم‌کردن فرصت کافی برای تمرین مهارت‌های بالینی و به‌کارگیری آموخته‌های نظری در موقعیت‌های واقعی است. آموزش مؤثر زمانی تحقق می‌یابد که فراگیران بتوانند در کنار یادگیری مبانی علمی، مهارت‌های ارتباطی، ارزیابی و مداخله حرفه‌ای را نیز تمرین کنند.

وی افزود: استفاده هدفمند از ظرفیت‌های هوش مصنوعی و چت‌بات‌های تعاملی می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای تمرین مهارت‌های روان‌درمانی فراهم کند. شبیه‌سازی موقعیت‌های بالینی، تمرین گفت‌وگو با مراجع و مواجهه با واکنش‌های متفاوت، از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند به تقویت آمادگی حرفه‌ای روان‌شناسان و مددکاران کمک کند.

سلطانی تأکید کرد: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در آموزش‌های تخصصی باید با توجه به نیازهای حرفه‌ای کارکنان، اصول علمی و ملاحظات اخلاقی انجام شود تا این ابزارها در خدمت ارتقای کیفیت آموزش و بهبود خدمات ارائه‌شده به مراجعان قرار گیرند.

در ادامه، میلاد مشایخی، معاون بازتوانی اعتیاد، با اشاره به اهمیت تمرین مستمر در یادگیری مهارت‌های روان‌درمانی بیان کرد: در فرایند درمان اعتیاد، مهارت‌هایی مانند مصاحبه انگیزشی، درمان شناختی‌رفتاری، پیشگیری از عود و مدیریت دوسوگرایی مراجع نسبت به تغییر، نقش مهمی در کیفیت مداخلات درمانی دارند. کسب این مهارت‌ها صرفاً از طریق آموزش نظری امکان‌پذیر نیست و به تمرین، دریافت بازخورد و اصلاح مستمر عملکرد نیاز دارد.

وی ادامه داد: چت‌بات‌های هوش مصنوعی می‌توانند با ایفای نقش مراجع و شبیه‌سازی موقعیت‌های متنوع درمانی، بستری برای تمرین مکرر مهارت‌های حرفه‌ای فراهم کنند. در این شیوه، فراگیران فرصت می‌یابند شیوه‌های گفت‌وگو و مداخلات خود را ارزیابی کرده و با دریافت بازخورد، نقاط قابل بهبود عملکردشان را شناسایی کنند.

مشایخی خاطرنشان کرد: استفاده از هوش مصنوعی به معنای جایگزینی مدرس یا سوپروایزر تخصصی نیست. محتوای تمرین‌ها باید بر اساس منابع علمی معتبر طراحی شود، عملکرد فراگیران با معیارهای مشخص مورد ارزیابی قرار گیرد و بازخوردهای تولیدشده توسط هوش مصنوعی تحت نظارت متخصصان بررسی شود. همچنین، رعایت محرمانگی اطلاعات مراجعان و اصول اخلاق حرفه‌ای از الزامات اساسی در بهره‌گیری از این فناوری است.

این کارگاه با رویکرد توسعه آموزش‌های تعاملی و مهارت‌محور، بر استفاده آگاهانه و تخصصی از فناوری‌های نوین در آموزش روان‌درمانی تمرکز دارد و می‌تواند زمینه‌ای برای افزایش فرصت تمرین، تقویت مهارت‌های بالینی و ارتقای کیفیت آموزش نیروهای تخصصی حوزه درمان اعتیاد فراهم سازد.