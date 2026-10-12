پمپئو : به بازدارندگی علیه ایران نرسیدیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پی بی اس، مایک پمپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا در سخنرانی خود در کنفرانسی در ابوظبی که بر آینده غرب آسیا متمرکز بود، اعلام کرد که حملات تلافی جویانه ارتش و مبارزان یمنی به عربستان سعودی نشان می‌ دهد که آمریکا به اهداف خود در جنگ علیه ایران دست نیافته است.

مایک پمپئو که در دوره نخست ریاست‌ جمهوری ترامپ سمت‌ های وزیر امور خارجه و رئیس سازمان سیا را برعهده داشت، گفت: ما به اتفاق هم به بازدارندگی دست نیافتیم.

گفتنی است که تا کنون ۲ بار و در اثنای مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن، ایران مورد تجاوز غیرقانونی آمریکایی-صهیونی قرار گرفت؛ رویدادی که به جهانیان اثبات کرد که آمریکا هرگز به دنبال رایزنی نبوده است.